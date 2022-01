Recarga do cartão Passa Fácil poderá ser feita via PIX em Manaus; saiba como

Manaus/AM – Para facilitar a rotina do usuário de transporte coletivo, a recarga do cartão Passa Fácil (Cartão Cidadão, Vale-Transporte e Estudantil), pode ser pago via PIX. A novidade começa a valer a partir desta quarta-feira (19).

Para fazer a recarga, é preciso enviar mensagem pelo WhatsApp (92) 2123-0701, e informar o número do cartão e escolher o valor. Em seguida, será gerado um código para pagamento, via PIX, no banco de preferência do usuário.

Após 30 minutos, basta passar o cartão no validador do ônibus, terminais de integração ou estações de transferência para os créditos serem atualizados. Além da compra de recarga, o usuário também pode realizar a consulta de saldo pelo canal do WhatsApp.

Para mais informações, os usuários do transporte coletivo podem entrar em contato pelo telefone (92) 2123-0700 ou WhatsApp (92) 98444-4412 direto no Sinetram, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.