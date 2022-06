Procissão fluvial de São Pedro fará reflexão sobre violência em Manaus

São Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, ou seja, o primeiro Papa da Igreja Católica. Também é venerado patrono dos viúvos, porteiros e dos pescadores, pois era pescador, destaca o pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Educandos, Padre Alfredo Viana.

A procissão acontecerá pelas águas do Rio Negro sairá às 16h do Terminal Pesqueiro em direção a Ponte Jornalista Phelippe Daou. Todo o trajeto será conduzido pelo Padre Amarildo Luciano que fará momentos de reflexões acerca do tema escolhido para este ano: São Pedro – Fé, Justiça e Paz.

A procissão será coordenada pela Colônia dos Pescadores no bairro Educandos e a organização da festa é da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

