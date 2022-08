Prefeitura realiza atualização cadastral do SUS nas UBSs de Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta a população sobre a importância da atualização cadastral no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que os dados atualizados permitem que as ações de saúde no território sejam melhor planejadas e, consequentemente, alcancem bons resultados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.