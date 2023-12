Prefeitura ativa linhas extras de ônibus para atender público da Expoagro

Manaus/AM - O público que vai aproveitar a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), vai poder contar com duas linhas extras de ônibus para acessar o local do evento, no parque multiuso Eurípedes Ferreira Lins, quilômetro 2 da BR-174.

As linha 903 e 904 irão operar entre os dias 5 e 10 de dezembro, sempre entre 15h e 23h. No período da manhã e início da tarde, o local será atendido pelas linhas 038 (Comunidade 23 de Setembro / Lago Azul / T3), 302 Ponte Bolívia / Km-8 / KM-15 / Terminal 1 / Centro), 305 (Ponte Bolívia / Km-30 / KM-41 / Terminal 1 / Centro) e 321 (São João / BR-174 / T1 / Centro–Manaus).

Partindo do Terminal de Integração 5 (T5), a linha 903 (Terminal 5 / T4 / T3 / Torquato Tapajós / Expoagro) atenderá usuários das zonas Leste e Norte da capital e cumprirá o seguinte itinerário: T5, avenida Autaz Mirim, avenida Camapuã, T4, avenida Noel Nutels, avenida Max Teixeira, T3, avenida Torquato Tapajós, avenida Prof. Paulo Graça (BR-174) e Expoagro. No retorno, a linha fará o mesmo itinerário.

Outra linha temporária será a 904 (Terminal 2 / T1 / Torquato Tapajós / Expoagro) que partirá do Terminal da Cachoeirinha (T2) e segue pela avenida Manicoré, avenida Leonardo Malcher, T1, avenida Constantino Nery, Estações de transferências 1 (E1-São Geraldo) E2 (Arena), E3 (Santos Dumont), avenida Torquato Tapajós, avenida Prof. Paulo Graça (BR-174) e Expoagro.

Sobre a Expoagro



O evento é uma realização do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em conjunto com suas vinculadas; Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal (Idam); Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf).

A Expoagro é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionando desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.