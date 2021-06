Postes de energia da Ponta Negra são desligados devido à cheia do rio em Manaus

Salva-vidas estão na praia para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas. Desde 2011, a praia não desaparece mais por completo durante a enchente. Excepcionalmente este ano, com a enchente recorde de 30,02 metros, a água cobriu uma área perto do calçadão inferior, próximo à escola de remo.

Com a enchente, a área de praia está reduzida, e os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança.

O acesso à praia foi permitido nos dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, de 6h as 17h. Além das questões de enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Amazonas vive agora a maior cheia do Rio Negro da sua história.

Manaus/AM - Por medida de segurança, parte da iluminação pública no calçadão inferior do Complexo Turístico Ponta Negra foi desligada nessa quarta-feira (16) pela Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM).

