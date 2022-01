Polícia Militar esclarece que CICOMS em Manaus não vão acabar, mas passarão por estudo

No dia 11 de janeiro, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Vinícius, explicou que as CICOMS precisam ser ajustadas para atender demandas em locais que não são da área operacional de determinadas CICOMS, mas são muito próximas delas.

Manaus/AM – Antes mesmo do deputado estadual Dermilson Chagas divulgar neste sábado (22) que as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) iriam acabar em Manaus, a Polícia Militar já tinha esclarecido que o departamento passaria por um estudo na semana passada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.