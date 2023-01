PM acusado de matar trans vai à júri popular em Manaus

Manaus/AM - O policial militar, Jeremias Costa da Silva, vai à júri popular após decisão em 1ª instância do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Ele é acusado de matar a transexual Manuella Otto em um quarto de motel, no dia 13 de fevereiro de 2021.

A defesa do réu entrou com habeas corpus para que ele respondesse pelo crime em liberdade, mas teve o pedido negado, entretanto, entrou com novo recurso e aguarda a análise em 2ª instância.

Em nota, o TJAM informou que “Após transitar em julgado e havendo a manutenção da pronúncia, o processo será pautado para julgamento em plenário”.

