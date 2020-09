Parceria de Manaus e Alemanha visa reforçar prevenção à Covid em indígenas

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, reuniu-se nesta terça-feira, 29/9, com o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, para tratar sobre a parceria com o governo alemão, via Cáritas, que vai estabelecer ações de prevenção à Covid-19 entre a população indígena. Entre outras ações, o projeto visa equipar 28 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com medicamentos, exames, testagem e equipamentos, para atender cerca de 30 mil indígenas das zonas urbana e rural de Manaus.

A iniciativa se deu a partir do pedido de ajuda do prefeito Arthur Neto aos países ricos, por meio da campanha “SOS Amazônia”, durante o pico da pandemia no Estado. Serão destinados recursos na ordem de R$ 4 milhões para a capital

“O governo alemão usou a Cáritas alemã para entrar em contato com a Cáritas de Manaus e, assim, poder também nos ajudar a levar auxílio para a população indígena, que tanto sofreu com o novo coronavírus. O dinheiro está em boas mãos com a Cáritas, sob a direção da arquidiocese de Manaus, com dom Leonardo Steiner, e vamos dar todo o suporte necessário para a prestação de contas até dezembro. O número de casos aumentou, talvez não seja uma onda tão pesada quanto a primeira, mas já morreu e continua morrendo muita gente. O vírus está aí e precisamos continuar com todos os cuidados”, ressaltou o prefeito Arthur Neto.

As atividades na área da Saúde já estão em andamento e vão contar com a disponibilidade de 4 mil testes para Covid-19 voltados aos indígenas, como destacou dom Leonardo Steiner. “Esse recurso veio após o pedido de ajuda feito pelo prefeito e chegou em um momento fundamental. Estamos, agora, na distribuição dos testes adquiridos. Hoje, tivemos essa conversa com o prefeito para ajustar a prestação de contas, que também é muito importante nesse processo, para justificar onde está sendo aplicado o recurso que recebemos”, contou o arcebispo.

Na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 28 UBSs estão à disposição dos indígenas, que estiverem sob a suspeita de coronavírus. Lá eles serão orientados da melhor maneira, como destacou Ângela Nascimento, diretora do departamento de Atenção Primária da Semsa. “Os testes estarão disponíveis de acordo com a necessidade, critério clínico e avaliação médica dentro dos protocolos vigentes. Esses recursos, frutos da parceria, além da assistência nos auxilia a fortalecer as ações de educação em saúde para o autocuidado dessa população, no que se refere ao combate à Covid-19”, salientou.

Serviço

Unidades de Saúde vinculadas:

Distrito Norte

UBSF N29 - Rua Buriti, 29 - Cidade Nova, Manaus

UBSF N38 - Rua 87 - Canaranas - Cidade Nova

UBSF N48 (ANTIGA UBS SÃO JOÃO) - Avenida São João - Comunidade São João - Lago Azul

Policlínica Anna Barreto - Monte Sião - Avenida Grande Circular, Jorge Teixeira

UBS Carmem Nicolau - Lago Azul

USF Sálvio Belota - Rua Samambaia, 786 - Santa Etelvina

USF Áugias Gadelha - Conjunto Ribeiro Júnior - Rua A s/nº - Cidade Nova

Distrito Sul

UBS Vicente Pallotti - Rua Apurina, 279 - Praça 14 de Janeiro

UBS Theomário Pinto - Rua Pedro Dias Leme, s/nº - Parque Dez de Novembro

Unidade Básica de Saúde José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº – Flores

Distrito Leste

UBS Avelino Pereira - Rua Cravinho, s/nº - Jorge Teixeira

MSF Platão Araújo - Rua Barroso, s/nº – Puraquequara

UBS Silas Santos - Rua Dezesseis, 1 - São José Operário - Conjunto Castanheiras

UBS Waldir Bugalho de Medeiros - Rua Sete de Setembro, 871 - Jorge Teixeira

UBS Mauazinho - Avenida Rio Negro, 111 - Mauazinho

UBS Nova Esperança – R. Nova Esperança, s/nº - Colônia Antônio Aleixo

Distrito Oeste

UBS Santos Dumont - Rua Comandante Noberto Von Gal, alameda Santos Dumont

UBS Bairro da Paz - Avenida Nova Esperança, n. 51 - Bairro da Paz

Policlínica Djalma Batista - Rua 23 de dezembro, s/nº - Compensa I

UBS Lindalva Damasceno - Avenida do Turismo, s/nº - Km 3 – Tarumã

UBS Leonor de Freitas - Avenida Brasil - Compensa

Distrito Rural – UBS Fluviais

UBSR Nossa Senhora de Fátima - Comunidade Nossa Senhora de Fátima

UBSR Nossa Senhora Auxiliadora - Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora

UBSR Nossa Senhora do Livramento - Comunidade Livramento

Distrito Rural – UBS Terrestres

UFS Rural Pau-Rosa – BR-174 – km 21 – Comunidade Baiarôa

USF Rural Ada Viana – BR-174 – km 41 – Comunidade Baiarôa

USF Rural Ephigênio Salles – AM-010 – Km 41

UBSR São Pedro – AM-010 – Km 35