Obra de escola que ficou parada em Manaus será entregue em 90 dias

Os trabalhos iniciaram no dia 7 de julho após ampla negociação da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com a empresa responsável pela reforma, que sinalizou abandonar a obra.

Manaus/AM - As obras na Escola Municipal Nestor José Soeiro do Nascimento, localizada no bairro Tarumã, foram retomadas e serão concluídas em 90 dias, conforme informou o secretário de educação Pauderney Avelino.

