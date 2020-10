Manaus tem diversas vagas de emprego nesta sexta; confira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 20 vagas de emprego para esta sexta-feira (16/10). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected], colocando no assunto a vaga desejada.

05 VAGAS: VENDEDOR BALCONISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Com experiência em material de construção, proativo, currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Experiência em instalações hidráulicas com ferro galvanizado ou PVC solda a frio e roscado em tubulações de águas pluviais, potável e águas servidas;

Vivência em obras de construção civil, alvenaria, paredes Eucatex e Drywall, instalação de forro mineral desde a estrutura metálica, preparo de massa cimento, pinturas, assentamento de piso cerâmica e piso Paviflex;

NR- 35; Disponibilidade de horário, currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área

OBS: Diferencial conhecimento em CRM, CNH “cat. B”, informática básica, Experiência em vendas, documentações atualizadas, comprometimento, assíduo e organizado, currículo atualizado.

01 VAGA: CHEFE DE DEPARTAMENTO

Escolaridade: Superior em Engenharia ou Geologia.

Com experiência em mineração, petróleo e gás.

OBS: Habilidades em leitura e desenvolvimento de projetos técnicos, conhecimentos em gerenciamento de equipe, elaboração de projetos, recursos humanos, informática avançada, inglês técnico, disponibilidade para viagens, currículo atualizado.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.