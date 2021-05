Mais de 800 pessoas renovam CNH em mutirão do Detran em Manaus

Manaus/AM - Mais de 800 pessoas passaram pela sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mutirão realizado pelo órgão. A ação foi realizada pelo Detran-AM devido à grande demanda por esse serviço e teve boa aceitação dos usuários.

O atendimento neste sábado foi exclusivo para a renovação da CNH. Vinte guichês foram colocados à disposição dos usuários para atendimento das 8h às 16h.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, mesmo com a reabertura dos postos do Detran nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), haverá necessidade de um novo mutirão.

“Com a reabertura de nossos postos nos PACs, conseguiremos atender mais 2.500 pessoas até o fim de maio, só para o serviço de renovação. Se houver necessidade, realizaremos mais mutirões para renovação da CNH. No próximo sábado, já teremos mais outro”, declarou o diretor-presidente.

O Detran abriu esse mutirão de atendimento em atenção à grande procura das pessoas pelo serviço de renovação de CNH.

Interrupção dos prazos – Apesar da grande demanda pelo serviço de renovação de CNH, é importante reforçar que os prazos de renovação estão interrompidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em todo o país, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Na prática, isso significa que, por mais que a CNH esteja vencida ou vá vencer, o condutor pode trafegar normalmente sem o risco de ser multado. Essa salvaguarda dos prazos está contida na Resolução nº 814, de 17 de março de 2021.

Ainda assim, mesmo com o prazo interrompido, a procura pela renovação tem sido grande, principalmente pelos motoristas de aplicativo, que reclamam das empresas por não respeitarem a determinação do Contran.

Fim da renovação simplificada – Desde o último dia 12 de abril, quando entraram em vigor as novas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a renovação simplificada da CNH foi suspensa.

A renovação simplificada foi criada devido ao cenário das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Nessa modalidade de renovação, o Detran reaproveitava a fotografia e a digital já armazenadas no banco de dados, coletada nos últimos seis anos.

No entanto, com as mudanças no CTB, o prazo para renovação da CNH pulou de cinco para dez anos, de modo que os dados biométricos e fotográficos dos usuários ficariam muito defasados e, por isso, a renovação simplificada foi suspensa.