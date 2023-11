Infraero passa a administrar Aeroporto de Flores em Manaus

Próximo de avenidas e imóveis, o Aeroporto de Flores conta com uma pista de pousos e decolagens com 830 m de comprimento por 30 m de largura e uma pista de 150 m para a prática de aeromodelismo.

Manaus/AM - A Infraero, empresa pública federal responsável pela administração de aeroportos no Brasil, assumiu a gestão do Aeroporto de Flores, em Manaus. A mudança foi publicada em portaria do Ministério de Portos e Aviação Civil na segunda-feira (27).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.