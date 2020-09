Incubadora de empresas do Inpa obtém credenciamento a verbas da Suframa

Manaus/AM - A Incubadora de Empresas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) obteve credenciamento do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda) da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O credenciamento permite que a Incubadora esteja apta a receber recursos para pesquisa e desenvolvimento, oriundos das empresas beneficiárias da Lei de Informática.

A iniciativa da Suframa permite ampliar as opções de investimentos das indústrias do polo de informática, obrigadas a aplicar, na Amazônia Ocidental, uma porcentagem do seu faturamento líquido em pesquisa e desenvolvimento. O credenciamento da Incubadora do Inpa foi oficializado na Resolução N° 04/2020, publicada no Diário Oficial da União de 21 de agosto deste ano.

O credenciamento da Incubadora do Inpa é resultado do trabalho desenvolvido desde 2011, que foi efetivado após uma série de tratativas iniciadas com o requerimento do credenciamento, em novembro de 2019. A medida é uma ação para a sustentabilidade econômico-financeira da Incubadora e dos negócios apoiados.

De acordo com a gerente da Incubadora do Inpa, Gracy Raittz, com o credenciamento, a Incubadora terá oportunidades de acessar recursos, como por exemplo, para a execução de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, serviços de acompanhamento de empresas nascentes de base tecnológica beneficiadas pela Lei de Informática e para a coordenação e/ou execução de projetos de programas prioritários para o Capda.

Segundo a Coordenadora de Extensão Tecnológica e Inovação do Inpa, Noélia Falcão, a Incubadora é o braço que desenvolve o empreendedorismo na instituição e um dos pilares, junto com a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, para que se gere inovação a partir da produção tecnológica desenvolvida pelas pesquisas realizadas no Inpa.