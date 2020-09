Fiscalização fecha 11 locais em Manaus após decreto contra Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 11 estabelecimentos foram fechados e outros 6 foram autuados durante uma operação realizada no sábado (26) e na madrugada deste domingo (27). Nos locais foram constatados, pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), o funcionamento de maneira irregular. A ação verificou o cumprimento do novo decreto governamental, com as novas medidas complementares para enfrentamento da Covid-19 no estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram visitados 22 estabelecimentos situados em diferentes zonas de Manaus. Duas chácaras foram impedidas de continuarem com os eventos previstos.

Bares, sítios e clubes foram fechados. Já alguns restaurantes foram, amplamente, orientados a encerrar suas atividades dentro dos horários estabelecidos no novo decreto. A Central Integrada de Fiscalização abordou um total de 40 empreendimentos.

A medida é para conter o aumento no número de casos de Covid-19 no Amazonas. Conforme boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o estado já registrou 247 novos casos em apenas 24 horas. Ao todos, subiu para 4.027 mortes causadas pelo novo coronavírus e o número de infectados pela doença chegou a 136.416, até este domingo (27).