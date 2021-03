Festinha de luxo com aglomeração tem atração nacional do funk em Manaus

Manaus/AM - Uma festinha de aniversário de luxo com aglomeração em Manaus e direito a atração nacional chamou atenção nas redes sociais na madrugada deste domingo (28). O evento descumpre o decreto estadual que proíbe a realização de festas, independente da quantidade de público.

A festa contou com show do dj FP do Trem Bala, conhecido por popularizar o funk 150bpm e pelo hit com Kevin O Chris, “Vamos Pra Gaiola”; além de ter também a apresentação da banda Forró Ideal.

Alguns dos convidados publicaram imagens do momento nas redes sociais, e deixaram escapar detalhes do ‘festejo’, mostrando que o motivo da comemoração era o aniversário do filho de um empresário de uma famosa rede de supermercados em Manaus. Ignorando a pandemia e todos os alertas de uma terceira onda da Covid-19 no Amazonas, todos os presentes estavam sem máscara ou distanciamento social.

No Instagram, um convidado que fez questão de mostrar a festa aglomerada e os shows, chegou a postar foto com o aniversariante e também com o próprio pai do rapaz.