Feira da ADS terá edição especial na 45ª Expoagro

Manaus/AM - As Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), ganharão uma edição especial durante a realização da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro). A programação será realizada de 5 a 10 de dezembro, visando disponibilizar aos consumidores produtos frescos.

A Expoagro acontecerá no Novo Espaço de Exposição e Multiuso do Sistema Sepror (Idam, ADS e Adaf), Dr. Eurípedes Ferreira Lins, local definitivo que passará a abrigar a exposição a partir deste ano, localizado na BR-174, km 2. A entrada será gratuita e as programações acontecerão de manhã, tarde e noite.

A feira da ADS promete repetir o sucesso das últimas edições da Expoagro. Ao todo, 25 feirantes comercializarão os seus produtos em um espaço de 200 m².

Os consumidores que forem à feira na 45ª Expoagro terão a oportunidade de encontrar mais de cem itens regionais, entre frutas, verduras, pães artesanais, doces, plantas e artesanatos.