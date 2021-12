Estudantes da rede pública de Manaus terão passagem gratuita a partir de 2022

Manaus/AM - Estudantes da rede pública terão direito a passagem gratuita no transporte coletivo a partir de 2022. A concessão foi assinada na tarde desta terça-feira (21) pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e pelo prefeito David Almeida. O Passe Livre será um benefício para alunos do ensino fundamental e médio das redes públicas municipal e estadual. David Almeida explicou que mesmo com a passagem grátis, os demais estudantes que já têm o benefício da meia passagem, continuarão com a garantia. Wilson Lima contou que o convênio é de R$ 156 milhões em subsídio, sendo R$ 120 milhões de recurso do estado e R$ 36 milhões de contrapartida da prefeitura.

