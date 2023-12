Espaços culturais funcionam em horário diferenciado no feriado em Manaus

A Casa das Artes funcionará de 17h às 21h, saindo de seu horário regular em decorrência da programação do Mundo Encantado de Natal que estará ocupando o espaço. No local, os visitantes poderão apreciar uma rica exposição temática que traz como destaque os presépios natalinos.

Já o Palacete Provincial, o Centro Cultural Povos da Amazônia e a Biblioteca Pública permanecerão fechados e não abrirão ao público no dia 8 de dezembro, retomando normalmente as atividades apenas na segunda-feira, dia 11.

O Teatro Amazonas estará aberto em meio período, apenas das 9h às 13h as pessoas poderão realizar visitação. Os Centros Culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça seguirão o mesmo horário de funcionamento, encerrando as atividades às 13h.

Manaus/AM - Por conta do feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, os espaços culturais da cidade terão alteração em seu horário de funcionamento nesta sexta-feira (8). Confira os horários em que os locais estarão disponíveis para a visitação do público.

