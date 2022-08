Em 7 meses, 258 veículos irregulares foram apreendidos em Manaus

Manaus/AM - Em 7 meses, 258 veículos entre motocicletas, táxis e alternativos irregulares foram apreendidos durante operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) em todas as áreas da cidade. De acordo com a Prefeitura de Manaus, os dados são do período entre janeiro e julho deste ano.

Motocicletas usadas para fazer transporte irregular foram o maior número de veículos apreendidos, totalizando 90 encaminhadas ao parqueamento do IMMU. O segundo modal com maiores apreensões foram táxis com irregularidades em 45 veículos, seguido de veículos de fretamento que somam 35 apreensões. Os micro-ônibus alternativos totalizam 28 apreensões.

O diretor de transporte do IMMU, Edinaldo Castro, explicou que os permissionários do sistema de transporte devem cumprir todas as regras estabelecidas pelo órgão municipal. “Eles devem trafegar corretamente, com documentação em dia, carros em condições de uso, para que possamos oferecer a melhor prestação de serviço possível", disse.

O IMMU mantém o atendimento pelo Disque Transporte 118, para receber reclamações e sugestões de usuários do transporte coletivo.