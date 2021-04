CSU do Parque 10 é reaberto nesta terça-feira

O Centro Social Urbano (CSU), do bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, reabriu as portas nesta terça-feira (20). A unidade estava fechada desde o dia 26 de dezembro do ano passado, conforme decretos municipais de restrição de circulação, devido a pandemia da Covid-19.

A iniciativa de reabertura atende a um pedido feito pelos permissionários que trabalham no local, e será de modo parcial, pois alguns espaços do CSU permanecerão fechados, como as quadras desportivas de futebol, vôlei e basquete, além do campo de futebol, da piscina e do playgroud.

Estarão abertas ao público, a pista de caminhada e a praça de alimentação. O horário de funcionamento será de 6h às 22h, de segunda a domingo.