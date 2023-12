Confira onde está sendo ofertada vacina BCG na Zona Oeste de Manaus

Manaus/AM- A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa, nesta terça-feira (5), que, devido a reparos na Unidade de Saúde da Família (USF) Mansour Bulbol, localizada na avenida Desembargador João Machado, nº 741, no bairro Alvorada, na Zona Oeste, a vacina BCG está sendo ofertada na USF Ajuricaba, situada na avenida Leste, no conjunto Ajuricaba, também no bairro Alvorada.

Disponibilizada em dias específicos na rede municipal de saúde para otimizar seu uso e evitar sobras, a vacina estará disponível nesta unidade nas próximas quintas-feiras, dias 7 e 14 de dezembro, no horário de 7h30 às 13h.

Além disso, a vacina continua disponível na USF Leonor Brilhante, localizada na avenida Autaz Mirim, s/nº - Tancredo Neves, na zona Leste, às segundas-feiras, das 7h às 13h. Na zona Norte, o imunizante pode ser encontrado na USF Áugias Gadelha, na rua A, s/n, conjunto Ribeiro Júnior, na Cidade Nova, às quartas-feiras, das 7h às 13h. E na zona Centro-Sul, o imunobiológico pode ser encontrado na USF Theomário Pinto da Costa, na rua Pedro Dias Leme, s/n - Parque 10 de Novembro, também das 7h às 13h.

A vacina BCG faz parte do Calendário Nacional de Imunização desde 1977, protegendo contra as formas graves da tuberculose e deve ser tomada por recém-nascidos. Ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o imunizante é aplicado nas maternidades públicas até 24 horas depois do nascimento da criança.

As crianças nascidas em maternidades particulares devem ser levadas a uma das Unidades de Saúde da Família (USFs) da rede municipal para receber o imunizante, ou retornar à maternidade onde nasceram, caso o estabelecimento de saúde oferte o imunizante por agendamento.