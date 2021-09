Começa hoje a aplicação da 3ª dose contra Covid-19 em Manaus; saiba mais

No total, 68,8 mil idosos já receberam as duas doses do esquema vacinal, desde que este grupo prioritário começou a ser vacinado, em 29/1 (a partir dos 80 anos) e em 5/2 (a partir dos 70 anos).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informou que existem aproximadamente 300 idosos em sete instituições locais de longa permanência e que as outras cinco serão visitadas nos próximos dias, encerrando o atendimento inicial a esse público. Ao mesmo tempo, começam a ser vacinados, na próxima sexta-feira (17), às pessoas com idade a partir dos 70 anos, que tenham recebido a segunda dose contra a Covid-19 há, pelo menos, seis meses.

