Árvore natalina de 40 metros é inaugurada na Ponta Negra, em Manaus

Manaus/AM - A tradicional árvore de Natal foi inaugurada na noite deste domingo (05) no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Após contagem regressiva, foi feito o acendimento das luzes da estrutura de 40 metros, assinada pelo artista parintinense Rossy Amoedo.

A ação faz parte do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, iniciativa que visa fortalecer o sentimento natalino com várias atividades, tanto na cidade quanto na zona rural. Aos poucos, a capital vai ganhando o brilho e as luzes do Natal deste ano. A programação também inclui iluminação de vias, viadutos, passagens de nível, ônibus e caminhões de coleta de resíduos, além de uma balsa com presépio que percorrerá as comunidades rurais de Manaus.

Apresentações

A programação artística inicia na sexta-feira (10) e segue até 29 de dezembro, com mais de 250 artistas envolvidos nas mais de 70 apresentações livres nos segmentos de teatro, dança, música, corais e fanfarras, em quatro zonas da cidade. Com apresentações na praça Dom Pedro II (Memorial Aldeia da Memória Indígena), Centro; na avenida Itaúba, zona Leste; no Viver Melhor, zona Norte; e no complexo da Ponta Negra, zona Oeste.

Réveillon

No último sábado (04), o prefeito David Almeida cancelou a festa de Réveillon 2022 da cidade por medidas de segurança contra a Covid-19, mas disse que irá fazer a tradicional queima de fogos em pontos estratégicos da capital amazonense.