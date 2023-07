Sagitário: No amor, explore o seu lado selvagem e deixe o par de boca aberta.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com sorte na área profissional. Muitas oportunidades irão aparecer para você escolher, mas tenha cuidado na escolha. No amor, a previsão é diálogo forte durante o ploc ploc. Vai rolar 'gemidão'.

Touro: Os astros sinalizam para você buscar novos direcionamentos em relação aos estudos. Vale fazer uma pesquisa sobre o que está em alta no mercado antes de investir. No amor, as energias levam um tempo para gerar momentos marcantes. Aproveite o clima com o par.

Gêmeos: Você estará com as energias voltadas para si. É tempo de focar nos cuidados com a saúde e com a aparência. No trabalho, você estará muito alto-astral e vai rolar muitas conversas amigáveis. No amor, mantenha a calma na hora de pedir algo do par. Um passo em falso e você será um pouco invasivo. A dica é amaciar a carne com uma bela massagem.

Câncer: As energias dos astros mostram que você está atraindo uma grande luz do céu. Vai rolar um momento de epifania e você irá colocar os "pingos nos Is" que faltava. No amor, as energias indicam que você estará atraindo quem passa, mas cuidado com os tóxicos ein.

Leão: Os astros indicam para você dar uma atenção especial ao lazer. Se o trabalho estiver te sobrecarregando, é bom pegar leve em casa e nas saídas. No amor, a dica é compartilhar os seus gostos com o par antes de começar a brincadeira. Saiba explorar as partes sensíveis com os dedos e a boca.

Virgem: As energias dos astros mostram que você está recebendo uma vibe tranquila nas questões do coração. Quem se desprendeu da pessoa que marcou irá se sentir livre, leve e solto para novos lances. Para os comprometidos, a previsão é muita sintonia na cama. No trabalho, cuidado com os invejosos, pois essa energia pode te secar.

Libra: Os astros indicam que você está recebendo muitos incentivos do céu para começar o seu projeto pessoal. Vá sem medo e preparado para a nova jornada. No amor, o lance com o crush pode virar algo sério, então avalie bem se vale a pena. Para os comprometidos, cuidado com o (a) colega de trabalho, pois ele (a) está pronto para te paquerar.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você ficará mais fechado nesses dias. É que as coisas irão começar a se estabilizar em alguns departamentos de sua vida. No amor, um momento decisivo para surgir para quem está um rolo mais sério. Vai rolar uma subida de um degrau na relação. Para os solteiros, a sorte está na paquera, jogue a cantada no crush.

Sagitário: Os astros mostram que você está vivendo um momento de tensão. Uma resposta sobre algo importante está sendo aguardada com um pouco de ansiedade. A dica é não pensar muito nisso e o trabalho será uma ótima distração. No amor, explore o seu lado mais selvagem com uma fantasia pra lá de sensual. O par ficará de boca aberta.

Capricórnio: As energias dos astros mostram que há sinal de novas parcerias chegando para você. Principalmente para quem está preparando um novo negócio ou projeto pessoal. No amor, as energias enviam um estímulo para a criatividade dos pombinhos. Vai rolar roleta russa erótica. Os solteiros que marcarem gol com o crush também podem aderir a ideia.

Aquário: Os astros mostram que o seu dia será tranquilo e livre de empecilhos. Então segue com os planos bebê. Se as coisas em casa estiverem meio balançadas, foque em fazer a sua parte e ajudar no que pode, nem tudo depende só de você. No amor, cuide do par mostre como sabe consolar alguém. Para os solteiros, há sinal de que um amigo cupido vai dar um empurrãozinho para você chegar no crush.

Peixes: As energias dos astros indicam que você estará com força total nas finanças. Mantenha o plano para economizar, pois o objeto chegará mais rápido do que imagina. No amor, evite ser gentil com a pessoa que chegou agora, pois há chance de ser mal interpretado e acabar caindo em um lance proibido. Para os solteiros, a dica é ser o mais natural possível na hora de conquistar o crush. Vai rolar Metflix em casa.