Escorpião: Surpreenda o par com um presente. O melhor item é o seu corpinho

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com todo gás para correr atrás dos seus interesses. No trabalho, você será testado pela chefia. Esteja preparado. No amor, você estará com sua atenção voltada para alguém que mexeu com o coração e as pernas.

Touro: Os astros mostram que as melhores vibes estão na área da comunicação. Você terá facilidade para trocar ideias com os colegas de trabalho e vai chamar atenção com o seu carisma. No amor, vai pintar um clima com o crush, aproveite para dar o próximo passo. Para os comprometidos, vai rolar sede de pegação. Qualquer escurinho será aproveitado.

Gêmeos: O céu envia energias para você ter controle nos gastos. Uma nova meta vai entrar em cena para te forçar a economizar, mas o objetivo será alcançado. No amor, os astros indicam que a sedução estará com força total. Aproveite para cantar o crush. Comprometidos também irão conseguir o que querem com o mozão usando a lábia.

Câncer: As energias dos astros mostram que você estará com as forças renovadas em breve. Há sinal de momentos felizes que virão junto com a onda de boa sorte. No trabalho, a estabilidade será alcançada. No amor, prepare o coração, vai rolar chuva de contatinhos para tentar tirar uma casquinha. Comprometidos também serão tentados.

Leão: Fique preparado para uma nova fase em sua vida, pois os astros indicam que algo ou alguém virá para mudar o curso das coisas. Mas sem terror, pois a previsão é de positividade. No amor, alguém puramente sexual para cruzar o seu caminho, cuidado para não cair em uma cilada e acabar se magoando.

Virgem: As energias dos astros mostram que você estará com as melhores vibes nas realizações pessoais. Procure manter certas coisas no sigilo para não atrair inveja alheia. No amor, o seu coração entrará no processo de se desfazer de alguém. O período de esquecer de alguém enquanto pega outra pessoa chegou.

Libra: Os astros indicam que há sinal de boa sorte em seu signo. No trabalho você estará comunicativo e alto-astral. No amor, você será um safado. O tesão dará as caras para os pombinhos. Solteiros também estarão na mesma vibe com o crush, mas será necessário dar a melhor cantada para não ficar na seca.

Escorpião: As energias dos astros sinalizam para um momento turbulento em sua vida. Pensamentos, ideias e planos estarão um pouco embaralhados. No amor, vai rolar química com alguém do trabalho, cuidado para não ser pego. Para os comprometidos, a dica é surpreender o par com um presente fora de hora. O melhor item é o seu corpinho.

Sagitário: Os astros indicam que você estará em uma vibe mais tranquila. No trabalho, pode ficar relaxado, pois as coisas sairão conforme o esperado. No amor, um período de saudade vai surgir para deixar os pombinhos cheios de foguinho entre as pernas. Vai rolar um ploc ploc caliente.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam para bons momentos com amigos e até colegas de trabalho que antes não conversavam. No amor, se estiver com dificuldades para perdoar o par que pisou na bola, é melhor seguir em frente por caminhos opostos. Há chance de rolar um sexo despedida.

Aquário: Os astros indicam que você estará um pouco sentimental. É que a Lua vai infernizar o seu astral, mas aguenta pela manhã, pois à tarde essa vibe muda para algo mais agradável. No amor, esteja pronto para embarcar em um novo crush, pois há chance de um 'encontrinho' às cegas que dará certo, mas depende de você. Já os comprometidos, a previsão é conchinha e melação.

Peixes: As energias dos astros mandam ótimas vibes para você encarar o dia bem. Levante o rosto e fique longe de pensamentos negativos, pois você deverá estar com a cabeça tranquila para tomar uma decisão importante. No amor, evite chorar no ombro de um amigo (a), pois vocês podem acabar sem roupas em um quarto de motel vivendo um momento embaraçoso. Para os comprometidos, a dica é trocar mensagens picantes.