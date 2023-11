Peixes: Uma conversa com o colega irá revelar um interesse antigo.

Áries: As energias dos astros avisam que novidades entrarão em cena. Com a influência de Vênus, conte com momentos harmônicos, seja em casa ou no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de uma noite de muito prazer. A dica é preparar o ambiente com pouca luz e deixar o chicote pronto. Solteiros também podem se dar bem se derem a cantada perfeita. É preciso encarar.

Touro: Os astros sinalizam para vibes positivas em seu signo. Com as energias da Lua, pode contar com um clima de paz. Também há sinal de que você será encorajado a encarar aventuras para sair do comum. No trabalho, mantenha a calma e assuma a posição. No campo amoroso, vai rolar um charme irresistível. Se jogue na sedução. Comprometidos também estarão no clima das sapecagens.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará com a concentração em alta devido a lista de grande de tarefas. No trabalho, as melhores vibes chegam na recompensa. O bolso irá encher. No campo amoroso, a previsão é de carinho ao extremo. É dia de ficar grudado no par. Para os solteiros, pode ser que a paquera esteja meio devagar. A diversão será em carreira solo com filmes picantes.

Câncer: Os astros mostram que você precisa ficar de olho na conta para não acabar endividado. No trabalho, evite faltar e esteja sempre a postos, só cuidado para o extra não virar um favor. No campo amoroso, a previsão é de clima leve com o par. Vai rolar dedos em lugares ainda não explorados. Esteja aberto às novidades.

Leão: As energias dos astros indicam que você será beneficiado com ótimas vibes. Com influências da Lua, a harmonia irá reinar no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de momentos picantes. O ploc-ploc com o par será de tirar o fôlego. Para os solteiros, a dica é trabalhar para ser visto. Se retrair atrai uma seca cruel.

Virgem: Os astros sinalizam para algumas preocupações entrando em cena. Fica de olho nos gastos, pois um momento de descontrole tem limites. No trabalho, evite retrucar as críticas e passe a usá-las como meio de melhora. No campo amoroso, a previsão é de um lance mais sério chegando. Quem está no campo da paquera vai querer se amarrar. Para os comprometidos, a previsão é de novos métodos para matar a saudade. A dica é uma videochamada no banheiro para pequenas brincadeiras.

Libra: As energias dos astros mostram que você estará brilhante nos relacionamentos, seja em casa ou no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de novas oportunidades para colocar fantasias em prática. Não perca a chance de inovar. Para os solteiros, é bom ficar de olho, pois alguém vai dar o sinal verde e há risco de não ser notado.

Escorpião: Os astros sinalizam para um dia livre de perrengue, Escorpião. Conte com belas influências da Lua para manter seus interesses em cena. Vai rolar um pique extra para colocar o projeto pessoal em prática. No campo amoroso, a previsão é de momentos íntimos regados de arrepios. A dica é surpreender o par com uma roupa provocante. Experimente algo mais selvagem. Para os solteiros, a previsão é de novos contatinhos chegando, pois a paquera vai render.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você irá começar o dia muito bem. Também há sinal de ótimo desempenho no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de brincadeiras para fortalecer a harmonia. A cama vai tremer. Para solteiros, a dica é não ter medo de chegar junto. O jogo vai virar.

Capricórnio: Os astros indicam que as energias dançam na área da conquista. Você irá alcançar algumas metas e investir em novos objetivos. Não desista, pois o alívio vem! No trabalho, a previsão é de novas oportunidades, pode ser que troque de cargo ou empresa. No campo amoroso, a previsão é de novas sensações. A dica é experimentar a posição do cavalo trotando. Para os solteiros, se o crush estiver se fazendo de difícil, a dica é ir para o próximo contatinho.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para novas conquistas. Se estiver trabalhando pesado, saiba que os resultados chegarão para encher o bolso. No campo amoroso, tudo indica que o crush vai ficar viciado em você. A dica é se dedicar na primeira ficada.

Peixes: Os astros mostram que você irá receber ótimas influências das energias. O clima positivo atrairá bons resultados no trabalho. Então mantenha o desempenho. No campo amoroso, a previsão é de novas surpresas. Uma conversa com um (a) colega irá desvendar um interesse antigo. A cerca tá bem aí e você vai querer pular. Para os solteiros, a previsão é de chuva de contatinhos. Abra a boca e coloque a língua para fora.