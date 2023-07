Peixes: No amor, há sinal de novas possibilidades na cama. Corpos irão suar!

Áries: Os astros sinalizam que você estará mais firme nas próximas decisões. Confie na sua intuição. No campo amoroso, as energias indicam que o desejo está em alta. Abuse da sensualidade para levar o par no papinho. Vai rolar química forte.

Touro: As energias dos astros indicam que você está entrando em uma fase de conhecer novas pessoas. Também há sinal de que o relacionamento com a família irá melhorar. No campo amoroso, dependendo da sua disponibilidade, as chances de rolar um Love, Love com o par são grandes. Aponte as armas da conquista.

Gêmeos: Os astros mandam boas vibes que influenciam no seu crescimento profissional. Também há sinal positivo na conta bancária, com um pouco de controle, o saldo estará longe do vermelho. No campo amoroso, os problemas ficarão em segundo plano, pois o foco será um bate-bate com saudade. Para os solteiros, investir na cantada vai garantir a costelinha da noite.

Câncer: As energias do céu avisam que você estará com a sorte em alta. Aproveite a boa vibe para dar início aos projetos que têm em mente. No campo amoroso, cuidado com os ciúmes, pois eles virão com tudo. Para quem não está comprometido, é bom lembrar que o lance é apenas casual.

Leão: Você será pressionado a resolver algumas desavenças do passado com um amigo ou familiar. É bom estar de coração aberto para deixar a carga para trás. No campo amoroso, se o par for sensível, a dica é iniciar o projeto conquista com um ato romântico. Vai rolar uma bela recompensa mais tarde.

Virgem: Os astros avisam que você irá receber boas energias para se apegar apenas ao que lhe traz paz. Pessoas negativas serão facilmente cortadas da sua vida. No campo amoroso, as energias indicam que o lance com o crush vai ficar mais forte do que o esperado. Para os comprometidos, é dia de paquerar o mozão. A mão boba vem em peso.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará protegido de perrengues. Então fica tranquilo, pois o dia será abençoado pelo céu. No campo amoroso, com o seu lado sensual à tona, vai cair peixe na sua rede. Para os comprometidos, a previsão é momentos divertidos regados de chocolate derretido pelo corpo.

Escorpião: Os astros sinalizam para um dia um pouco pesado, principalmente se tiver que trabalhar. O descanso e o lazer ficarão por último. Mas não se estressa, pois os astros indicam que à noite vai rolar um encontrinho gostoso com alguém que estava com saudades. Para os comprometidos, é dia de sair do tédio. Vai rolar pegação.

Sagitário: As estrelas seguem te abençoando. Com isso, você estará 100% blindada e nada vai te abalar. No campo amoroso, o lado sexual precisa ser explorado, mas tudo depende da sua disponibilidade para buscar novos conhecimentos. É dia de vale night.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que você estará com algumas preocupações em casa, mas se usar bem a mente saberá resolver tudo em um pulo. No campo amoroso, as energias indicam que o mozão estará com foguinho no corpo para te encontrar. Faça valer a pena e abuse dos brinquedos sexuais. Para os solteiros, há sinal positivo na paquera. Vai fundo.

Aquário: Os astros indicam que hoje as coisas estarão mais leves, seja em casa, no trabalho ou nos estudos. A dica é seguir um cronograma para se adequar à rotina. No campo amoroso, os interesses dos pombinhos irão despertar para novas acrobacias na cama. É dia de experimentar borboleta paraguaia. Solteiros também não ficarão de fora se investirem bem na cantada para o crush.

Peixes: As energias dos astros indicam que vai rolar tensão com quem menos espera. Se bater a dúvida, escolha a sua paz e saúde mental. Tem pessoas que não valem a pena o estresse. No campo amoroso, há sinal de novas possibilidades. A dica é descobrir os seus limites com o par. Corpos irão suar!