No amor, vai rolar relacionamento sério com quem achou que seria apenas uma ficada.

Áries: As energias dos astros irão te influenciar da melhor forma, Áries. As suas melhores qualidades estarão fortes. O seu desempenho no trabalho será ótimo e sem distrações. No campo amoroso, a previsão de confiança forte para quem está comprometido. Vai rolar momentos de prazer. Para os solteiros, a previsão é de relação chegando para quem está à procura.

Touro: Os astros indicam que você estará recebendo ótimas energias da Lua para te manter de pé. Você terá total disposição para enfrentar o dia com leveza e ainda vai sobrar tempo para sabadar. No campo amoroso, a previsão é de relacionamento sério para quem achou que seria apenas uma ficada. Para os comprometidos, a dica é levar o par para uma noite programada com surpresas sensuais. Vai rolar gemido sincero.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você será abençoado com boas mudanças. No trabalho, conte com ótimos estímulos para encher o bolso, principalmente quem é o próprio chefe. No campo amoroso, a previsão é de sensualidade forte que estava em falta no decorrer da semana. A dica é partir para um ninho de amor bem isolado. Para os solteiros, a previsão é de desejos à flor da pele. Você estará um (a) safado (a) para sair da secura. A paquera está chamando.

Câncer: Os astros sinalizam para energias carregadas de sorte para você. Uma luta está perto de ser vencida. Mantenha o foco no nível máximo para não desistir antes do tempo. No trabalho, as energias irão te ajudar a redobrar o seu desempenho. No campo amoroso, o coração que estava congelado vai acelerar novamente por alguém. Para os comprometidos, a dica é conversar sobre o futuro antes de pensar em casar. Algo além do sexo também precisa encaixar.

Leão: As energias dos astros indicam que você estará recebendo apoio forte para aproveitar o final de semana sem surtar. Há sinal para você tirar um tempo para cuidar da saúde mental e física. Meditar pode ser o que faltava. No trabalho, motivação não vai faltar no serviço. No campo amoroso, a previsão é de uma troca de interesses com o par. Se uma mão lava a outra, nada mais justo do que uma troca de experiência mais quente na relação. Para os solteiros, a previsão é de uma movimentação na paquera. Vai rolar match entre você e um contatinho.

Virgem: Os astros mostram que você estará com força total para enfrentar um dia de serviço em casa. Essa área pode ser mais movimentada do que o normal. No campo amoroso, a previsão é de DR para o fim de semana. Algumas coisas precisam ser esclarecidas. Pode até rolar uma pulada de cerca devido ao estresse. Para os solteiros, o clima é de positividade para quem está à procura de uma nova amizade colorida. O casual não vai faltar.

Libra: As energias dos astros indicam que você está sendo influenciado positivamente pelo céu. Com a expectativa em alta, alguns projetos esquecidos serão olhados novamente. No campo amoroso, a previsão é de uma mente cheia de ideias para brincar o par. Vai rolar a posição do frango assado. Para os solteiros, a dica é ser sutil na hora de paquerar o crush. Vai rolar sinal verde.

Escorpião: Os astros sinalizam para boas vibrações no final de semana. Aproveite um pouco do tempo livre para cuidar das preocupações que estavam estagnadas. No campo amoroso, a previsão é de momentos diferentes para aproveitar o momento com o par. A dica é descobrir o que o outro gosta e usar isso ao seu favor. Para os solteiros, a previsão é de sinal verde com o contatinho que está amaciando há um tempo.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você estará recebendo apoio extra do céu para lutar contra alguns desafios. No trabalho, talvez você tenha que dar o braço a torcer e receber ajuda de quem não gosta muito. No campo amoroso, a previsão é de uma conexão mais forte com o par, mas será necessário controlar as opiniões, principalmente na hora da raiva. Para os solteiros, a previsão é de bote certo na hora da paquera. Só evite contar demais sobre o (a) novo (a) crush.

Capricórnio: Os astros sinalizam para um final de semana livre de estresse, bebê. Você estará com pique para cuidar de si e haverá energia para cuidar das coisas da casa. Se tiver que trabalhar, ative o foco para acabar o plantão mais cedo. No campo amoroso, a previsão é de sorte grande para quem está procurando algumas loucuras na vida de solteiro (a). Você vai atrair os contatinhos. Para os comprometidos, a dica é conter os nervos para não perder a paciência com o par. Desconte o estresse entre quatro paredes.

Aquário: As energias dos astros indicam que você estará sendo estimulado da melhor forma para buscar novos interesses. Se estiver há um tempo pensando em trocar de área, vale tirar um momento para pensar em novas opções na carreira. No campo amoroso, a previsão é de pegação com o par para fazer as pazes. Dois corpos irão suar na madrugada. Para os solteiros, a previsão é de sorte grande ao reagir no story de um (a) crush.

Peixes: Os astros mostram que o seu dia será livre de problemas. Conte com apoio das energias da Lua para arrumar toda bagunça de casa. Se tiver que trabalhar em pleno sábado, guarda o estresse no bolso para o tempo passar ainda mais rápido. No campo amoroso, a previsão é de química forte com alguém próximo. Esteja atento aos sinais. Comprometidos podem ter dificuldades em segurar o desejo.