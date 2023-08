Escorpião: No amor, o desejo está forte e nem o amigo será dispensado.

Your browser does not support the video tag.

Áries: As energias dos astros indicam que você se sentirá leve para seguir com os seus planos. Mantenha certas coisas em segredo até que aconteçam. No amor, segura os ciúmes, principalmente quem ainda está vivendo apenas o casual.

Touro: Você estará sendo influenciado pelas energia dos astros que mandam muita vibe positiva. No trabalho, o novo ciclo que se inicia será positivo para você se estabilizar. No amor, quem está de rolo há um tempo será pressionado a deixar o lance mais sério. Se for recíproco, é capaz de rolar até o casório. Para os solteiros, há sinal de química forte com um colega do trabalho, mas o lance pode se tornar proibido.

Gêmeos: Os astros indicam que você precisa tomar cuidado, pois a Lua está infernizando o seu astral. Beba muita água e evite contato com pessoas tóxicas. No amor, quem estiver começando um novo casinho a dica é manter no sigilo até que se confirme. Para os solteiros, a dica é exercitar mais o lado extrovertido. Fazer o crush sorrir será porta aberta para uma noite quente.

Câncer: As energias dos astros sinalizam para um dia cheio de boas vibes. Aproveite para rever as suas prioridades e comece a se colocar em primeiro lugar. No amor, contatinhos novos chegarão para animar o campo amoroso, mas será necessário esquecer os romances que deram errado no passado. Para os comprometidos, a dica é planejar uma aventura juntos. Sexo ao ar livre será o tempero que faltava.

Leão: Os astros mostram que você terá pique para buscar novas ocupações, principalmente se estiver cansado do trabalho atual. Há sinal de que novas experiências virão para turbinar o currículo, mas tenha coragem para se arriscar. No amor, a dica para quem está querendo oficializar a relação é apostar em um jantar romântico. Não esqueça dos registros. Para os solteiros, a sensualidade está forte. Aproveite o sinal verde.

Virgem: As energias dos astros te ajudam a manter as emoções em equilíbrio. No trabalho, a correria te dará uma canseira, mas com muita determinação não haverá pendência. No amor, há sinal positivo para quem está à procura de uma costelinha. Deixe os contatinhos antigos para trás e mire em novas pessoas. Para os comprometidos, a dica é manter a chama acesa com brincadeiras na cama e novas posições que estimulem as áreas erógenas do par.

Libra: Os astros indicam que você pode ser pego de surpresa por uma mudança. Mas relaxa Libra, pois as energias cooperam para o seu bem. No trabalho, o seu desempenho te deixará bem visto na empresa. Vai com tudo. No amor, as energias sinalizam para momentos de prazer. Comprometidos e solteiros que usarem a lábia com sabedoria não ficarão na seca.

Escorpião: As energias dos astros mostram que o campo das amizades será abençoado com muita vibe positiva. Vale ligar para alguém que está distante para estreitar os laços e matar a saudade. No trabalho, há sinal de sucesso nos negócios. Parcerias serão fechadas. No amor, o romance dará as caras para os pombinhos. A dica é ser leve na hora do rala e rola. Para os solteiros, o tesão estará forte e você não vai dispensar nem o (a) amigo (a).

Sagitário: Os astros indicam que você precisa praticar o autocuidado. É bom regrar o uso das redes sociais, pois o exagero pode causar exaustão, além do vício. No trabalho, perrengues podem surgir. Evite reclamar e foque em resolver. No amor, comprometidos podem viver um momento de tensão com um parente chato e intrometido. Saiba dar limites, mas se for a sogra, cuidado com as palavras para não pegar mal. Para os solteiros, um amigo cupido irá te ajudar a sair da pedra. Não recuse o rolê.

Capricórnio: As energias dos astros mostram que você está sendo influenciado com criatividade e vontade extra para iniciar um negócio próprio. Mas se for entrar nessa nova onda com medo, é bom recuar para não se afogar. No amor, a dica é apostar na sensualidade e na troca de nudes com o par. Pode ser que role até um sexo por telefone.

Aquário: Os astros indicam para você se preparar para uma manhã turbulenta. É que alguns compromissos irão tomar um pouco o seu tempo, mas à tarde tudo ficará mais leve. No trabalho, a sua agilidade será bem vista, só cuidado para não ser explorado pela chefia. No amor, quem já está dividindo o mesmo teto recebe todas as energias para manter o nível de safadeza lá em cima. Vai rolar streptease, safadinhos! Para os solteiros que estão se fazendo de difícil, é bom se apressar, pois há risco de ficar na seca.

Peixes: As energias dos astros mostram que o dia será movimentado para você. Então evite ficar acordado até tarde da noite. No trabalho, faça novas metas para não sentir que está travado no tempo. Um investimento cairá bem. No amor, as energias sinalizam para momentos íntimos sem filtro algum. É dia de dormir de conchinha e do jeitinho que chegou ao mundo. Vai rolar sexo lento. Para os solteiros, a área da conquista está forte. Aproveite para lançar o convite ao crush.