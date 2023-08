Capricórnio: No amor, capriche na massagem para conquistar o morango do seu amor.

Your browser does not support the video tag.

Áries: As energias dos astros indicam que você terá facilidade para regrar os gastos. Manter só o essencial te ajudará a poupar muito dinheiro. No trabalho, evite tantos rolês após o expediente com os colegas para não exagerar. No amor, a dica é manter o par interessado com novas programações. Use a criatividade para os planos caseiros.

Touro: Os astros indicam que você pode entrar em desacordo com alguém da família, principalmente quem ainda mora de favor. É hora de começar a fazer planos para conquistar a privacidade. No trabalho, você estará 100% profissional devido às metas e a conversinha pode ficar mais de lado. No amor, a conquista está em alta. A dica é ser bem humorado para manter o clima descontraído com o par. A seca vai passar longe.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para bons acordos no campo profissional se estiver à procura de novos horizontes. Também há sinal de que você enfrentará alguns desafios pela frente, mas no fim tudo dará certo. No amor, aproveite que a chama do desejo está acesa e leve o par para uma programação fora do comum. Um lugar isolado pode ser um ótimo lugar para assistir a lua.

Câncer: Os astros indicam que você terá de fazer alguns sacrifícios. Pode não ser fácil, mas as mudanças na rotina virão, principalmente em relação ao trabalho. No amor, você está brilhante na paquera e não será difícil conquistar a atenção do par. Use e abuse do seu lado sedutor para deixar o crush com formigamento nas partes baixas.

Leão: As energias dos astros indicam que você começará a ter o dobro de tarefas, mas relaxa que é por pouco tempo, então se prepare para dar conta dessa correria. No trabalho, tente não se cobrar tanto e lembre-se das suas verdadeiras obrigações. No amor, a dica é treinar bem as pernas antes do exercício com o par na cama. A cabeceira vai bater na parede.

Virgem: Os astros sinalizam para boas energias no campo das curiosidades. Explorar novas ideias no trabalho será um ótimo estímulo para você seguir com o projeto pessoal. No amor, a paquera pode trazer novas experiências românticas. Vai rolar troca de desejos. Para os comprometidos, a dica é colocar vendas e estimular os toques.

Libra: As energias dos astros indicam que você terá sorte a mais hoje. Com isso, o seu desempenho estará com tudo e você irá se destacar no trabalho. No amor, há sinal de que a sedução estará em dobro. Vai rolar muita criatividade na cama. Para os solteiros, fazer as pazes com crush trará um remake da pegação.

Escorpião: Os astros sinalizam para um dia repleto de calmaria. As energias irão te deixar focada a cumprir suas obrigações. No trabalho, o seu desempenho estará forte e vai até chamar atenção da chefia. No amor, evite cobrar o crush, pois talvez o lance esteja sério só para você. Para os comprometidos, a dica é fazer amor sob luz de led e música sensual. É pra gemer à vontade.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você estará com boas energias para dar e vender. Pode até rolar de conversar demais com amigos e colegas de trabalho. Só cuidado para não se distrair. No amor, o clima será ótimo para um ploc ploc de conchinha após uma sessão de amassos. Para os solteiros, a dica é jogar a cantada só no momento oportuno.

Capricórnio: Os astros sinalizam para boas realizações. Se estiver há um tempo investindo em algo pessoal, saiba que os resultados estão prestes a chegar. No amor, há sinal de muita pegação para quem está entrando novamente no campo da paquera. Para os comprometidos, a dica é caprichar na massagem para conseguir o morango do par.

Aquário: As energias dos astros indicam que você pode enfrentar uma pequena correria pela manhã. Cuidado para não estressar e acabar descontando nas pessoas ao seu redor, principalmente no trabalho. No amor, uma DR está à vista, mas você pode contornar a situação com uma bela conversinha. Para os solteiros, a dica é ficar tranquilo na hora de convidar o crush para um rolê. O xaveco vai da bom!

Peixes: Os astros sinalizam para um momento de conquistas. Então não desista se as coisas ficarem um pouco difíceis. No trabalho, há sinal de tensão, lembre-se "manda quem pode e obedece quem tem boletos para pagar". No amor, quem está na seca corre risco de cair no colo do (a) amigo (a). Para os comprometidos, a dica é influenciar o par com nudes surpresa.