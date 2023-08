Câncer: No amor, estimule uma conversa mais profunda. É dia de encontrar o ponto G.

Áries: Os astros indicam que você estará sendo influenciado pelas energias positivas do céu. Pode ser que role um pico de energia para incluir novas atividades em sua rotina. No amor, vá com calma na hora de chegar no crush e mostre suas intenções, pois há grandes chances de ser colocado na friendzone. Já os comprometidos, cuidado com as fofocas de certas amizades, pois alguém está querendo jogar praga na relação que tem tudo para dar certo.

Touro: As energias dos astros mostram que você recebe boas influências do céu para se envolver na área da vida social. No amor, mantenha as opções em aberto e não se apegue tão rápido, pois há sinal de que muitos contatinhos virão para agitar a paquera. Para os comprometidos, a dica é se manter ligado nas novidades para apimentar a brincadeira na cama. É hora de consultar novas posições.

Gêmeos: Os astros indicam que você estará com as emoções sendo estimuladas hoje. Cuidado para não agir por impulso em algumas situações. No amor, a comunicação está em alta, então vai com tudo no campo da paquera e dê o primeiro passo para chegar no crush. Para os comprometidos, o bate-bate precisa de uma agitada. A dica é usar máscaras e fingir que são personagens.

Câncer: As energias dos astros indicam que você enfrentará um pequeno desequilíbrio, seja em casa, no trabalho ou na área emocional. Vale tudo, menos deixar a peteca cair. No amor, há sinal positivo para quem está à procura de um novo amor, mas é necessário aparecer mais nos lugares e manter as redes sociais ativa. Para os comprometidos, a dica é fortalecer a intimidade com perguntas profundas na hora H. É dia de encontrar o ponto G.

Leão: Os astros avisam que você estará atraindo as melhores energias para você. Você estará com muitas inspirações e sentirá vontade de se rodear com as verdadeiras amizades. No amor, as energias influenciam o campo do desejo e da sedução. Solteiros e comprometidos estarão com foguinho de sobra para oferecer ao par.

Virgem: As energias dos astros indicam que a área profissional irá se abrir como um leque. Explore cada possibilidade antes de investir o seu dinheiro. No amor, os céus mandam energias que influenciam o seu lado romântico. Comprometidos irão fazer a festa. Já os solteiros, é necessário agir com cautela, pois pode ser que, por impulso, você faça falsas promessas ao contatinho.

Libra: Os astros mostram que boas energias irão fortalecer o seu signo. Também há sinal de que você irá se destacar nas redes sociais, então invista na imagem. No amor, as energias influenciam a área da conquista. Com um pouco de determinação você irá conseguir o que quer.

Escorpião: As energias dos astros mostram que você estará em um vibe de "só quero paz". Com isso, você estará fechado para confusão, dores de cabeça e vai até sentir preguiça de pessoas que querem discutir. No amor, visitas surpresas devem rolar. Alguém que você já amou muito ou viveu algo casual marcante vai ressurgir.

Sagitário: Os astros indicam que você recebe boas energias para lidar com qualquer perrengue. Com o seu entusiasmo forte você irá tirar as pedras do seu caminho. Vai com tudo! No amor, você estará com o foguinho para dar e vender. Use a sua sensualidade para atrair o par e satisfazer os seus desejos.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam para a área financeira. Cuidado com os gastos em excesso e faça o seu pé de meia, pois logo pode precisar. No amor, a área da solteirice está com força total. Vista a melhor roupa e cai no rolê, pois pode encontrar um contatinho por lá. Para os comprometidos, é bom controlar os ciúmes para evitar briguinhas chatas.

Aquário: Os astros indicam que você estará com muito pique para correr atrás dos seus objetivos, pois as energias estimulam o seu lado determinado e sonhador. No amor, o romance está no ar até para quem não é comprometido, mas é necessário ter paciência e ir jogando os xavecos aos poucos. Quem já tem o seu love, a brincadeira na cama vai evoluir se os pombinhos trabalharem mais a criatividade juntos.

Peixes: As energias dos astros mandam um alerta para você. Com a Lua infernizando o seu astral, você estará mais fechado, principalmente no trabalho. A área das amizades também pode sofrer uma turbulência, então cuidado com as palavras. No amor, há chances de "gamar" por alguém da rodinha de amigos. Quem for verdadeiro vai te ajudar a chegar no crush. Não perca essa oportunidade. Para os comprometidos, a dica é mostrar as habilidades com a boca. Use leite condensado para deixar mais interessante.