Homem tenta fugir mas é preso com drogas no Cemitério dos Índios em Manaus

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens, de 19 e 29 anos, por tráfico de drogas, em ocorrências registradas na tarde de quarta-feira (20/12) e na madrugada desta quinta-feira (21/12), nos bairros Nova Cidade e Cidade de Deus, ambos na zona norte de Manaus.

Já no bairro Nova Cidade, policiais militares em Serviço Extra Gratificado (SEG) receberam denúncia de tráfico de drogas nas proximidades do Cemitério dos Índios. No local, um homem foi encontrado e fugiu ao perceber a presença da viatura, mas foi capturado.

Com ele foi apreendido 69 porções de oxi e maconha; nove pinos de cocaína; R$389 em espécie e um aparelho celular.

Os envolvidos e os materiais apreendidos nas duas ocorrências foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

