‘A Quarta Tech’ recebe o secretário da Semtepi Manaus Radyr Junior; Veja

A Quart Tech no 'HORA do H' de hoje (27) recebe o secretário da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), Radyr Junior, para falar sobre o 'sinal de sucesso às plateias das excelentes apresentações musicais na casa de praia Zezinho Corrêa', que não param de crescer todo fim de semana.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.