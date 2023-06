O 1 Minuto Nerd entrou no Aranhaverso; assista ao programa de hoje

O Aranhaverso 2 está entre nós!... Será? O 1 Minuto Nerd deste sábado vai falar sobre o grande fenômeno dos cinemas, quadrinhos e dos multiversos: Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é o tema do bate-papo com o cosplayer do amigão da vizinhança, André Luiz, e o Átila Simonsen.

