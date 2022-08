Médico fala sobre prevenção e tratamento da tuberculose no Hora do H

"A doença deve ser diagnosticada em uma Unidade Básica de Saúde, pois os testes modernos chegam a 90% de precisão. Quando o diagnóstico é mais demorado, o paciente vai transmitir em espaços fechados como ônibus. Para reduzir a incidência da doença é necessário identificar as pessoas com maior risco de ter tuberculose e tratá-las utilizando um tratamento preventivo", disse.

O médico explica que a contaminação ocorre principalmente por questões socioeconômicas, pois alguns fatores como a má alimentação e convívio em ambientes insalubres contribuem para disseminação da doença no Amazonas, que há anos lidera número de casos de tuberculose no país.

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (3), o jornalista Humberto Amorim recebeu o médico infectologista Dr. Marcelo Cordeiro que atua no setor de diagnóstico e de pesquisa na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Ele explica que um dos principais barreiras para a cura dos pacientes é o abandono do tratamento, que interrompe o cuidado e torna a doença persistente.

