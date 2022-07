Médica fala sobre diagnóstico do câncer infantil no programa Leia a Bula

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (27), dia nacional do pediatra, a hematologista pediatra do Hemoam, Socorro Sampaio participou do programa Leia a Bula com Ednilza Guedes. A médica falou sobre a leucemia, conhecida popularmente como câncer de sangue, e explicou os principais sintomas, tratamento e diagnóstico precoce da doença, que é o tipo de câncer mais frequente em crianças.

"Dentro dos nossos ossos temos a medula óssea, onde ocorre a produção das três principais células do sangue, que são os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Quando ocorre uma modificação de uma dessas células, e começa uma proliferação que não obedece nenhum controle, e que ocupa o espaço medular, essa é a leucemia, que pode sair dos ossos e infiltrar órgãos como o baço e o fígado", disse.

"Alguns dos sintomas sugestivos do câncer em crianças são anemia, sangramento gengival, manchas na pele que parecem picadas de mosquito, febre, dor nos ossos e inchaço no pescoço por causa dos gânglios", pontuou.

O Hemoam atende pacientes de câncer hematológico, linfomas e tumores no sistema nervoso central, enquanto a FCecom trata pacientes com tumores sólidos. O diagnóstico é feito através do hemograma e mielograma, exames que identificam o tipo de leucemia do paciente. Já o tratamento é feito com quimioterapia, e em alguns casos específicos radioterapia. "O tratamento hoje é focado na qualidade de vida do paciente, então a radioterapia é usada em casos específicos, pois pode deixar sequelas ", disse.