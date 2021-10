Hora do H: Engenheira ambiental fala sobre energia limpa e sustentabilidade

A Amec trabalha com um processo de carbonização transformando o lixo em energia limpa «fazemos um trabalho de sensibilização há muitos anos processo de reciclagem, carbonização, além da compra de lixo doméstico. O concurso vai premiar a mais bela árvore e é uma oportunidade de desenvolver o olhar para para a questão ambiental, além do prêmio de 5 mil reais », completou.

O jornalista Humberto Amorim recebeu a engenheira ambiental Luana Biatrice no programa a Hora do H. Luana falou sobre os serviços de sensibilização e reciclagem, além do tratamento do lixo realizado pela empresa Amec em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e um concurso de fotografia voltado para os estudantes das redes municipal e estadual de ensino, que vai escolher a fotografia da mais bela árvore de Manaus.

