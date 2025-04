Big Papo: Misericórdia Tadeu!!!

EM INSTANTES....

Manaus/AM – Nesta terça-feira (8), o Big Papo, comandado pelos apresentadores Paulo Rabelo e Glauci Alencar, traz as últimas análises e comentários sobre os acontecimentos da reta final do BBB 25, com o tema: Misericórdia Tadeu!

Entre os principais momentos abordados, estão o sincerão entre Maike e Diego, a crise de riso de Vitória Strada, o bordão marcante dos gêmeos João Gabriel: "Misericórdia Tadeu!", e o conflito que ainda persegue Vinícius e Renata. Fora da casa, Vilma segue inconformada com o título de "velha sonsa".

O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h, nas redes sociais e no site do Portal do Holanda. Não deixe de conferir!