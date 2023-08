1 Minuto Nerd: O novo filme da DC, Besouro Azul é bom mesmo ?

Besouro Azul é apenas mais um filme da DC ? E a estreia de Bruna Marquezine é tudo isso mesmo? Só sabemos que o novo longa geek já está no Multiplex Cine Araújo @cinearaujooficial e nós vamos ser honestos e dar todos os spoilers possíves. O adolescente Jaime Reyes ganha superpoderes quando um misterioso escaravelho se prende à sua coluna e lhe fornece uma poderosa armadura alienígena azul, no caso, Xolo Maridueña (nosso Miguelito de Cobra Kai).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.