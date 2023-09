1 Minuto Nerd com Sapiência; vem assistir o programa de hoje

Um podcast sobre Ciências, Educação e tudo de bom? Sim, temos!O Sapiência é um projeto educacional, com foco na introdução de tecnologia nos meios de ensino. E por quê?Com o tempo, os alunos mudaram seus comportamentos e rotinas, a educação precisa acompanhar e é isso que o professor de Biologia, Fernando Sanches, vai conversar com o Átila Simonsen.Bora saber mais sobre o projeto?!

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.