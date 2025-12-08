   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Vibra assina contrato para venda de totalidade de participação na Evolua Etanol

Por Reuters

08/12/2025 19h18 — em
Geral



SÃO PAULO, 8 Dez (Reuters) - A Vibra informou nesta segunda-feira que assinou contrato para alienação da totalidade de ações que detém na Evolua Etanol, correspondente a 49,99% do capital social da empresa, segundo fato relevante.

As ações da Evolua detidas pela Vibra serão adquiridas pela

Copersucar, acionista da Evolua, que detém os restantes 50,01% do capital social da companhia, disse o documento.

A conclusão da transação está estimada para o final do primeiro trimestre.

(Por Igor Sodré)

Bastidores da Política - Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo Bastidores da Política
Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


08/12/2025

TCU recomenda que leilão do Tecon 10 barre atuais operadores em Santos na 1ª fase do certame

08/12/2025

Petróleo cai 2% com retomada da produção em campo petrolífero do Iraque; negociações na Ucrânia continuam

08/12/2025

Café robusta atinge mínima de 2 meses e meio, cacau em Londres avança

08/12/2025

Soja cai abaixo de US$11/bushel em Chicago com incertezas sobre China

08/12/2025

Trégua negociada por Trump fica ameaçada com novos confrontos entre Tailândia e Camboja

08/12/2025

Klabin aprova R$1,1 bi em dividendos intercalares e aumento de capital com bonificação de ações de R$800mi

08/12/2025

TCU recomenda que leilão do Tecon 10 barre atuais operadores em Santos na 1ª fase do certame

08/12/2025

TCU recomenda que leilão do Tecon 10 barre atuais operadores em Santos na 1ª fase do certame

08/12/2025

Petrobras planeja participar em 2026 de leilão com foco em baterias

08/12/2025

TCU recomenda que leilão do Tecon 10 barre operadores atuais na 1ª fase do certame

08/12/2025

TCU recomenda que leilão do Tecon 10 barre operadores atuais na 1ª fase do certame

08/12/2025

Dólar tem baixa leve com "risco Flávio Bolsonaro" segurando ajustes

08/12/2025

Ministros das Finanças do G7 discutem controles de exportação e minerais críticos em reunião, diz Canadá

08/12/2025

Ministros das Finanças do G7 discutem controles de exportação e minerais críticos em reunião, diz Canadá

08/12/2025

Taxas de DIs fecham em baixa, mas distantes das mínimas do dia com Flávio Bolsonaro ainda candidato

08/12/2025

Terremoto de magnitude 7,5 atinge nordeste do Japão

08/12/2025

SoftBank e Nvidia pretendem investir na Skild AI, que tem valuation de US$14 bi, segundo fontes

08/12/2025

TCU recomenda que leilão do Tecon 10 restrinja operadores atuais na 1ª fase do certame

08/12/2025

Governador de MG diz que quer privatizar Copasa até abril e levantar pelo menos R$10 bi

08/12/2025

Polícia israelense invade complexo da agência de refugiados da ONU em Jerusalém Oriental

08/12/2025

Jogos da Copa do Mundo terão pausas obrigatórias para hidratação em cada tempo

08/12/2025

Índice STOXX 600 fica estável em meio à cautela antes da decisão de juros do Fed desta semana

08/12/2025

"Uma Batalha Após a Outra" lidera indicações ao Globo de Ouro; "O Agente Secreto" recebe 3 indicações

08/12/2025

Países da UE concordam sobre nova política de asilo e retorno de imigrantes

08/12/2025

Filipinas proíbem importações de carne suína da Espanha e de Taiwan devido a surtos de peste suína

08/12/2025

Venda de cimento no Brasil cresce em novembro sobre um ano antes, diz Snic

08/12/2025

Rainha Camilla aparece no set de filmagens de "Rivais" em homenagem à amiga Jilly Cooper

08/12/2025

Indonésia multa empresas de óleo de palma e mineração em US$2,3 bi por operarem em áreas florestais

08/12/2025

Nigéria resgata 100 alunos sequestrados; pais aguardam ansiosos por notícias


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!