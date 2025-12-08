Vibra assina contrato para venda de totalidade de participação na Evolua Etanol





SÃO PAULO, 8 Dez (Reuters) - A Vibra informou nesta segunda-feira que assinou contrato para alienação da totalidade de ações que detém na Evolua Etanol, correspondente a 49,99% do capital social da empresa, segundo fato relevante.

As ações da Evolua detidas pela Vibra serão adquiridas pela

Copersucar, acionista da Evolua, que detém os restantes 50,01% do capital social da companhia, disse o documento.

A conclusão da transação está estimada para o final do primeiro trimestre.

(Por Igor Sodré)