Vibra assina contrato para venda de totalidade de participação na Evolua Etanol
Por Reuters
08/12/2025 19:18:04
08/12/2025 19h18 — em
Geral
SÃO PAULO, 8 Dez (Reuters) - A Vibra informou nesta segunda-feira que assinou contrato para alienação da totalidade de ações que detém na Evolua Etanol, correspondente a 49,99% do capital social da empresa, segundo fato relevante.
As ações da Evolua detidas pela Vibra serão adquiridas pela
Copersucar, acionista da Evolua, que detém os restantes 50,01% do capital social da companhia, disse o documento.
A conclusão da transação está estimada para o final do primeiro trimestre.
(Por Igor Sodré)
