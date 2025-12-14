   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ucrânia abandona ambição de ingressar na OTAN antes das negociações de paz

Por Reuters

14/12/2025 10h04 — em
Geral



Por Friederike Heine e Matthias Williams e Olena Harmash

BERLIM/KIEV, 14 Dez (Reuters) - A Ucrânia renunciou à sua ambição de ingressar na Otan em troca de garantias de segurança ocidentais como um compromisso para pôr fim à guerra com a Rússia, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy antes de conversas com enviados dos Estados Unidos em Berlim.

A medida representa uma mudança significativa para a Ucrânia, que lutou para ingressar na Otan como uma salvaguarda contra ataques russos e que incluiu essa aspiração em sua Constituição. Ela também atende a um dos objetivos de guerra da Rússia, embora Kiev tenha se mantido firme até agora contra a cessão de território a Moscou.

Zelenskiy afirmou neste domingo que as garantias de segurança dos EUA, da Europa e de outros parceiros, em vez da adesão à Otan, representavam um compromisso por parte da Ucrânia.

"Desde o início, o desejo da Ucrânia era aderir à Otan, pois essas são garantias reais de segurança. Alguns parceiros dos EUA e da Europa não apoiaram essa direção", disse ele em resposta a perguntas de repórteres em um bate-papo do WhatsApp.

"Assim, hoje, as garantias bilaterais de segurança entre a Ucrânia e os EUA, as garantias semelhantes ao Artigo 5 para nós por parte dos EUA e as garantias de segurança de pares europeus, bem como de outros países — Canadá, Japão — são uma oportunidade para evitar outra invasão russa", disse Zelenskiy.

"E isso já é um compromisso da nossa parte", disse ele, acrescentando que as garantias de segurança devem ser juridicamente vinculativas.

O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu repetidamente que a Ucrânia renuncie oficialmente às suas ambições de ingressar na Otan e retire suas tropas dos cerca de 10% do Donbas que Kiev ainda controla. Moscou também afirmou que a Ucrânia deve ser um país neutro e que nenhuma tropa da Otan pode ser estacionada em território ucraniano.

Fontes russas afirmaram no início deste ano que Putin deseja um compromisso "por escrito" das principais potências ocidentais para não expandir a aliança da Otan liderada pelos EUA para o leste - uma forma abreviada de excluir formalmente a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia e outras ex-repúblicas soviéticas.

Anteriormente, Zelenskiy havia pedido uma paz "digna" e garantias de que a Rússia não atacaria a Ucrânia novamente, enquanto se preparava para se encontrar com enviados dos EUA e aliados europeus em Berlim para pôr fim ao conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Pressionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a assinar um acordo de paz que inicialmente apoiava as exigências de Moscou, Zelenskiy acusou a Rússia de prolongar a guerra por meio de bombardeios mortais contra cidades e contra o fornecimento de energia e água da Ucrânia.

Embora a composição exata das reuniões de domingo e segunda-feira não tenha sido divulgada, um funcionário norte-americano afirmou que o enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, estavam viajando para a Alemanha para conversas envolvendo ucranianos e europeus.

A decisão de enviar Witkoff, que liderou as negociações com a Ucrânia e a Rússia sobre uma proposta de paz dos EUA, pareceu ser um sinal de que Washington via uma chance de progresso quase quatro anos após a invasão russa de 2022.

Zelenskiy afirmou que a Ucrânia, os europeus e os EUA estão analisando um plano de 20 pontos e que, ao final deste, haverá um cessar-fogo. Ele disse que Kiev não mantém conversas diretas com a Rússia. Zelenskiy afirmou que um cessar-fogo ao longo das atuais linhas de frente seria uma opção razoável.

O chanceler alemão Friedrich Merz está recebendo Zelenskiy e líderes europeus para uma cúpula na capital alemã na segunda-feira, a mais recente de uma série de demonstrações públicas de apoio ao líder ucraniano por parte de aliados de toda a Europa.

MOMENTO CRÍTICO

Reino Unido, França e Alemanha têm trabalhado para aprimorar as propostas dos EUA, que, em um rascunho divulgado no mês passado, pediam que Kiev cedesse mais território, abandonasse sua ambição de ingressar na Otan e aceitasse limites em suas forças armadas.

Os aliados europeus descreveram este momento como "crítico" e que poderá moldar o futuro da Ucrânia, e procuraram reforçar as finanças de Kiev, utilizando ativos congelados do banco central russo para financiar o orçamento militar e civil do país.

Putin recebeu Witkoff e Kushner em uma reunião no início de dezembro, que o Kremlin elogiou como "construtiva", embora nenhum avanço significativo tenha sido alcançado.

Zelenskiy afirmou que centenas de milhares de pessoas ainda estavam sem energia elétrica após os ataques russos ao fornecimento de energia, aquecimento e água em vastas áreas da Ucrânia, e publicou fotos de prédios em chamas e destruídos.

"A Rússia está prolongando a guerra e procura infligir o máximo de danos possível ao nosso povo", disse ele.

A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 fez com que as relações com o Ocidente despencassem e intensificou os alertas da Otan e de líderes europeus de que Putin não pararia por aí.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse em um discurso em Berlim na quinta-feira que a organização militar deveria estar "preparada para a escala de guerra que nossos avós ou bisavós sofreram" e afirmou que "somos o próximo alvo da Rússia".

O Kremlin rejeitou repetidamente tais alegações.

"Esta parece ser uma declaração de um representante de uma geração que conseguiu esquecer como foi realmente a Segunda Guerra Mundial", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da televisão estatal Pavel Zarubin, neste domingo.

"Eles não têm compreensão, e infelizmente, o Sr. Rutte, ao fazer declarações tão irresponsáveis, simplesmente não entende do que está falando", acrescentou Peskov.

(Reportagem de Friederike Heine, Matthias Williams e Olena Harmash)

Bastidores da Política - Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier Bastidores da Política
Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


14/12/2025

Ataque a tiros em evento do feriado judaico mata 12 pessoas em praia na Austrália

13/12/2025

Milhares protestam na Hungria contra escândalo de abuso infantil

13/12/2025

Ekitike marca duas vezes em vitória do Liverpool sobre o Brighton

13/12/2025

Ucrânia afirma que ataque com drone russo atingiu embarcação civil turca

13/12/2025

Chelsea retorna ao G4 com vitória por 2 a 0 sobre Everton

13/12/2025

Salah retorna ao Liverpool em meio à incerteza sobre seu futuro em Merseyside

13/12/2025

Israel suspende ataque a aldeia no sul do Líbano após pedido do exército libanês

13/12/2025

Família Agnelli recusa oferta da Tether por Juventus

13/12/2025

Ucrânia afirma que ataque com drone russo atingiu embarcação civil turca

13/12/2025

Polícia do Reino Unido não tomará novas medidas sobre alegação de guarda-costas de Andrew

13/12/2025

Israel emite alerta de evacuação para vila no sul do Líbano antes de ataque

13/12/2025

Líder norte-coreano elogia tropas que retornaram da missão na Rússia, diz mídia estatal

13/12/2025

China pretende impulsionar exportações e importações em 2026, busca comércio "sustentável", diz autoridade

13/12/2025

Israel mata comandante sênior do Hamas em ataque a Gaza, afirma mídia israelense

13/12/2025

China faz cerimônia discreta em memória do Massacre de Nanquim, apesar das tensões com Japão

13/12/2025

Venda de ações da SpaceX eleva valuation da empresa para US$800 bi em meio a possível IPO, mostra carta

13/12/2025

"Paz não está longe", diz Erdogan sobre Rússia e Ucrânia após reunião com Putin

13/12/2025

Bielorrússia liberta vencedor do Prêmio Nobel Bialiatski e ícone da oposição Kalesnikava; EUA aliviam sanções

13/12/2025

Justiça de SP manda Enel restabelecer energia imediatamente; empresa prevê normalizar fornecimento no fim do domingo

13/12/2025

Justiça de SP manda Enel restabelecer energia imediatamente; empresa prevê normalizar fornecimento no fim do domingo

Foto: Reprodução/Youtube

13/12/2025

EUA e Ucrânia discutirão cessar-fogo em Berlim antes de cúpula europeia

13/12/2025

Tailândia promete continuar lutando contra Camboja após declaração de cessar-fogo de Trump

13/12/2025

Justiça de SP determina restabelecimento imediato de energia pela Enel sob multa de R$200 mil por hora

12/12/2025

Wall Street fecha em baixa; temores de bolha de IA e inflação afastam os investidores

12/12/2025

Justiça dos EUA aprova plano de recuperação da Azul

12/12/2025

B3 divulga projeções para 2026

12/12/2025

Engie Brasil Energia autoriza análise e estudos para transferência de ações da Jirau

12/12/2025

Rede D’Or aprova R$8,12 bi em dividendos e JCP

12/12/2025

Votação da UE sobre acordo comercial com Mercosul está marcada para próxima semana, diz Dinamarca


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!