Republicanos dos EUA exigem respostas sobre ataques na costa da Venezuela

Por Reuters

01/12/2025 20h16 — em
Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 1 Dez (Reuters) - Alguns parlamentares republicanos expressaram preocupação com as ações militares dos Estados Unidos na costa da Venezuela e se juntaram aos democratas, prometendo investigar os múltiplos ataques a um único barco, embora não houvesse nenhuma informação nesta segunda-feira sobre qualquer reunião ou audiência.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou nesta segunda-feira que houve dois ataques a um barco no início de setembro, dizendo que estavam dentro da lei e foram autorizados pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, dias após alguns membros do Congresso afirmarem que o segundo ataque para matar sobreviventes poderia ter sido ilegal.

Os ataques a barcos são a segunda questão em uma semana a provocar objeções dos republicanos, que vinham apoiando fortemente praticamente todas as iniciativas políticas do presidente Donald Trump desde o início de seu segundo mandato em janeiro.

Na semana passada, vários parlamentares republicanos criticaram duramente a Casa Branca por sua forma de lidar com um plano de paz proposto para a Ucrânia que, segundo eles, favorece a Rússia.

As últimas preocupações surgiram após o Washington Post noticiar, na sexta-feira, que Hegseth "deu uma ordem verbal" para matar todos a bordo de uma das embarcações.

Hegseth negou veementemente que tivesse ordenado um segundo ataque. Ele considerou os relatos "fabricados, inflamatórios e depreciativos" nas redes sociais. Trump disse que iria avaliar o assunto, mas que acreditou "100%" em Hegseth quando ele disse que não havia ordenado um segundo ataque.

Os dois comitês do Congresso liderados pelos republicanos que supervisionam o Pentágono disseram que analisariam o caso. Na sexta-feira, o presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, o republicano Roger Wicker, do Mississippi, e o senador Jack Reed, de Rhode Island, principal democrata do comitê, disseram que conduziriam uma "supervisão vigorosa".

Seus pares do painel de Serviços Armados da Câmara dos Deputados, o presidente republicano Mike Rogers, do Alabama, e o democrata Adam Smith, de Washington, disseram que levavam as informações a sério e que estavam tomando medidas bipartidárias para obter um relato completo .

Leavitt disse em uma reunião na Casa Branca que Hegseth havia conversado com alguns membros do Congresso "que poderiam estar preocupados" durante o fim de semana.

Nesta segunda-feira, líderes democratas e republicanos do Congresso disseram que previam exames bipartidários do incidente. 

(Reportagem de Patricia Zengerle; reportagem adicional de Jeff Mason e David Morgan)

