   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Migrantes ilegais terão que passar por revistas de roupas e boca no Reino Unido

Por Reuters

01/12/2025 19h40 — em
Geral



LONDRES, 1 Dez (Reuters) - A polícia do Reino Unido poderá exigir que imigrantes ilegais retirem seus casacos e permitam buscas na boca nos portos britânicos para que os policiais possam procurar telefones celulares ou cartões SIM e coletar informações sobre sua viagem, informou o governo nesta segunda-feira.

O Ministério do Interior afirmou que as novas prerrogativas devem ser de apoio para investigações destinadas a desmantelar organizações criminosas suspeitas de contrabandear migrantes através do Canal da Mancha.

Os criminosos frequentemente usam contatos telefônicos e mídias sociais para recrutar migrantes para travessias de pequenos barcos da França, que atingiram níveis recordes neste ano.

O governo trabalhista vem endurecendo suas políticas de imigração, principalmente no que diz respeito à imigração ilegal, em um esforço para conter a crescente popularidade do Partido Reformista, que tem impulsionado a agenda de imigração.

A expectativa é que as novas regras recebam o "consentimento real" -- uma formalidade para entrar em vigor -- nos próximos dias.

Os policiais poderão fazer com que os imigrantes retirem casacos, jaquetas ou luvas para procurar dispositivos e podem inspecionar a boca em busca de cartões SIM ou pequenos eletrônicos ocultos, informou o Ministério do Interior.

O departamento do governo, liderado por Shabana Mahmood, explicou que, anteriormente, as buscas por telefones celulares só eram possíveis após a prisão de um migrante, acrescentando que sob as novas regras, policiais poderão coletar informações mais rapidamente.

Pesquisas sugerem que a imigração ultrapassou a economia como a principal preocupação dos eleitores britânicos. Durante o verão, ocorreram protestos fora de hotéis que abrigam solicitantes de asilo a custo público.

A postura mais rígida do governo com relação à migração foi criticada por grupos de defesa dos direitos humanos, para quem algumas das políticas servem de bode expiatório para os migrantes, além de alimentar o racismo e a violência.

"O uso de poderes invasivos para vasculhar as roupas -- e até mesmo dentro da boca -- de pessoas desesperadas e traumatizadas que acabaram de sobreviver a uma viagem aterrorizante pelo Canal da Mancha é um ato distópico de brutalidade", disse Sile Reynolds, chefe de defesa de asilo da Freedom from Torture, que atua no apoio a sobreviventes de tortura.

(Reportagem de Catarina Demony)

Bastidores da Política - Quando o homem é vítima Bastidores da Política
Quando o homem é vítima

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


01/12/2025

Republicanos dos EUA exigem respostas sobre ataques na costa da Venezuela

01/12/2025

Putin diz que captura de Pokrovsk permitirá que militares avancem ainda mais

01/12/2025

Chefe da ONU propõe reduzir orçamento de 2026 em US$577 milhões, cortando 18% dos empregos

01/12/2025

Maduro jura "lealdade absoluta" ao povo venezuelano

01/12/2025

Conforme enviado de Trump chega a Moscou, vencedor russo do Nobel diz que vida de presos está em jogo

01/12/2025

Trigo fecha em baixa em Chicago diante da abundante oferta mundial

01/12/2025

Café robusta cai com diminuição dos temores relacionados a tempestades no Vietnã

01/12/2025

Trump convida Netanyahu para a Casa Branca, diz gabinete do primeiro-ministro de Israel

01/12/2025

Petróleo sobe mais de 1% com tensões geopolíticas e manutenção da produção pela Opep

01/12/2025

Imea reduz previsão de safra de algodão de MT; mantém projeção para soja e milho

01/12/2025

Dólar fecha em alta ante o real na contramão do exterior

01/12/2025

Safra de soja do Brasil deve crescer, mas há preocupações climáticas, diz Pátria AgroNegócios

01/12/2025

Dólar à vista fecha em alta de 0,47%, a R$5,3606 na venda

01/12/2025

Taxas curtas sobem em dia de alta dos rendimentos dos Treasuries e comentários de Galípolo

01/12/2025

Gasolina cai 0,27% em novembro com corte da Petrobras em outubro, diz ValeCard

01/12/2025

Nigéria oferece proteção ao candidato da oposição da Guiné-Bissau, Dias

01/12/2025

Papa Leão pede a líderes religiosos do Líbano que se unam pela paz

01/12/2025

Brado inaugura operação comercial de contêineres na rota ferroviária mais longa do país

01/12/2025

Índice STOXX 600 inicia dezembro com nota negativa e Airbus recua

01/12/2025

Autoridades francesas detêm dois menores em investigação de terrorismo

01/12/2025

Principal banqueiro russo diz que UE enfrentará 50 anos de litígio se usar ativos congelados da Rússia

01/12/2025

Principal banqueiro russo diz que UE enfrentará 50 anos de litígio se usar ativos congelados da Rússia

01/12/2025

Ambev acelera produção de cerveja premium em MG após investimento de R$1,3 bi

01/12/2025

Inmet prevê chuvas abaixo da média para áreas agrícolas do Sul

01/12/2025

StoneX reduz estimativas de safras de soja e milho do Brasil

01/12/2025

StoneX reduz projeção de safra de soja do Brasil com cortes em MT e GO

01/12/2025

Exportações de grãos da Ucrânia caem em novembro por menores embarques de milho

01/12/2025

Red Bull lamenta ter sugerido que Antonelli facilitou ultrapassagem de Norris

01/12/2025

Petrobras eleva em 3,8% preço do querosene de aviação em dezembro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!