Promotor da Coreia do Sul pede pena de morte para ex-presidente por imposição de lei marcial
Por Reuters
13/01/2026 09:04:05
13/01/2026 9h04 — em
Geral
SEUL, 13 Jan (Reuters) - O promotor especial da Coreia do Sul solicitou a pena de morte para o ex-presidente Yoon Suk Yeol sob a acusação de insurreição devido à breve imposição da lei marcial em dezembro de 2024.
(Reportagem de Joyce Lee)
