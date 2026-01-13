Mais de 100 crianças foram mortas em Gaza desde cessar-fogo, diz Unicef





GENEBRA, 13 Jan (Reuters) - A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para crianças disse nesta terça-feira que mais de 100 crianças foram mortas em Gaza desde o cessar-fogo de outubro, incluindo vítimas de ataques de drones e quadricópteros.

"Mais de 100 crianças foram mortas em Gaza desde o cessar-fogo do início de outubro", disse o porta-voz da Unicef, James Elder, a repórteres em uma reunião da ONU por meio de um link de vídeo de Gaza.

"A sobrevivência continua sendo condicional e, embora os bombardeios e tiroteios tenham diminuído durante o cessar-fogo, eles não pararam."

Ele disse que quase todas as mortes dos 60 meninos e 40 meninas foram causadas por ataques militares, incluindo ataques aéreos, ataques de drones, disparos de tanques, tiros e quadricópteros, e algumas foram causadas por restos de artefatos de guerra que explodiram.

A contagem é provavelmente subestimada, pois se baseia apenas nas mortes para as quais havia informações suficientes disponíveis, disse ele.

(Reportagem de Emma Farge)