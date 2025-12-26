Perry Bamonte, tecladista e guitarrista do The Cure, morre aos 65 anos





Por Danielle Broadway

LOS ANGELES, 26 Dez (Reuters) - Perry Bamonte, tecladista e guitarrista do The Cure, morreu aos 65 anos, informou a banda inglesa de rock em seu site oficial nesta sexta-feira.

Em um comunicado, a banda escreveu que Bamonte morreu "após uma curta doença em casa" no dia de Natal.

"É com enorme tristeza que confirmamos a morte de nosso grande amigo e companheiro de banda Perry Bamonte, que faleceu após uma curta doença em casa durante o Natal", diz o comunicado, acrescentando que ele era uma "parte vital da história do The Cure".

A declaração diz que Bamonte era membro em tempo integral do The Cure desde 1990, tocando guitarra, baixo de seis cordas e teclados, e se apresentou em mais de 400 shows.

Nascido em 1960 em Londres, Bamonte entrou para a equipe de estrada da banda em 1984, trabalhando ao lado de seu irmão mais novo, Daryl, que atuava como gerente de turnê do The Cure.

Bamonte trabalhou inicialmente como assistente do cofundador e vocalista principal, Robert Smith, antes de se tornar membro efetivo, após o tecladista Roger O'Donnell deixar a banda em 1990.

O primeiro álbum de Bamonte com o The Cure foi "Wish", em 1992. Ele continuou a trabalhar com eles nos três álbuns seguintes.

(Reportagem de Danielle Broadway)