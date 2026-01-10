   Compartilhe este texto
Morre autor de novelas Manoel Carlos aos 92 anos

Por Reuters

10/01/2026
10 Jan - O autor de novelas Manoel Carlos morreu aos 92 anos neste sábado, segundo a produtora Boa Palavra, que afirma ser responsável pelos direitos autorais do escritor.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos", disse a produtora, criada pela atriz e filha do autor, Júlia Almeida, em uma publicação no Instagram.

Criador de sucessos da Globo como "Por Amor", "Laços de Família" e "Páginas da Vida", Manoel Carlos foi diagnosticado com Parkinson em 2019. Contudo, a causa da morte não foi divulgada pela produtora, que afirmou que o velório será restrito à família e amigos.

Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, segundo a Globo, Maneco escreveu sua última novela, "Em Família", em 2014, mas antes disso fez sucesso com obras marcadas pelas suas protagonistas femininas chamadas "Helenas", diálogos longos e complexos e por retratar, principalmente, a vida da classe média alta no bairro carioca do Leblon.

(Por Victor Borges)

