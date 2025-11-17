Dólar mostra estabilidade na abertura da sessão com investidores digerindo dados do BC





SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a segunda-feira estável no Brasil, pouco acima dos R$5,30, enquanto no exterior a moeda norte-americana também tem movimentos contidos, com os investidores digerindo dado de atividade econômica divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Às 9h29, o dólar à vista estava estável aos R$5,2976 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais líquido no Brasil –- cedia 0,05%, aos R$5,3110.

Às 10h30, o Banco Central realizará leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de US$1,25 bilhão, para rolagem do vencimento de 2 de dezembro. Às 11h30, o BC fará leilão de 45.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 1º de dezembro.

(Por Fabrício de Castro)