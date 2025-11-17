   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Dólar mostra estabilidade na abertura da sessão com investidores digerindo dados do BC

Por Reuters

17/11/2025 8h42 — em
Geral



SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a segunda-feira estável no Brasil, pouco acima dos R$5,30, enquanto no exterior a moeda norte-americana também tem movimentos contidos, com os investidores digerindo dado de atividade econômica divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Às 9h29, o dólar à vista estava estável aos R$5,2976 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais líquido no Brasil –- cedia 0,05%, aos R$5,3110.

Às 10h30, o Banco Central realizará leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de US$1,25 bilhão, para rolagem do vencimento de 2 de dezembro. Às 11h30, o BC fará leilão de 45.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 1º de dezembro.

(Por Fabrício de Castro)

Bastidores da Política - Amazonino: o homem, o poder e a solidão Bastidores da Política
Amazonino: o homem, o poder e a solidão

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


17/11/2025

Premiê destituída de Bangladesh é condenada à morte por repressão a estudantes

17/11/2025

Oncoclínicas registra prejuízo de R$1,88 bi no 3º tri

17/11/2025

Kremlin diz que espera nova cúpula entre Putin e Trump

17/11/2025

Japão tenta acalmar crescente tensão com China sobre Taiwan

17/11/2025

Japão tenta acalmar crescente tensão com China sobre Taiwan

17/11/2025

Grupo Toky quase zera prejuízo no 3º tri e aumenta capital

17/11/2025

Petrobras faz descoberta de petróleo em poço no pós-sal da Bacia de Campos

17/11/2025

Embraer recebe sete pedidos firmes de jatos para Air Côte d’Ivoire e Helvetic Airways

17/11/2025

Equador rejeita em referendo retorno de bases militares estrangeiras, em revés para Noboa

17/11/2025

Produção de açúcar da Índia cresce 48% ano a ano, conforme mais usinas iniciam moagem

17/11/2025

Minério de ferro sobe com esperanças de estímulo da China e demanda forte de curto prazo

17/11/2025

Grupo Mateus aprova pagamento de R$111,3 mi em JCP e aumento de capital de até R$475,9 mi

17/11/2025

Ser Educacional reverte prejuízo no 3º tri

17/11/2025

Eleição no Chile leva ao 2° turno candidato de extrema-direita Kast contra Jara, de esquerda

17/11/2025

Eleição no Chile leva ao 2° turno candidato de extrema-direita Kast contra Jara, de esquerda

17/11/2025

JBS e Mantiqueira compram produtora de ovos Hickman's Egg Ranch nos EUA

17/11/2025

Plantio da soja 25/26 no Brasil alcança 71% em meio a chuvas irregulares, diz AgRural

17/11/2025

JBS e Mantiqueira compram produtora de ovos Hickman's Egg Ranch nos EUA

16/11/2025

Ucrânia garante importações de gás dos EUA da Grécia para cobrir demanda de inverno

16/11/2025

Rússia diz que suas forças avançam na região ucraniana de Zaporizhzhia

16/11/2025

Boeing busca suavizar relações com compradores por atrasos do 777X

16/11/2025

Apenas a classificação automática para a Copa do Mundo é opção para a Alemanha, diz técnico Nagelsmann

16/11/2025

Cerca de 30 pessoas morreram em incidente em mina de cobre no Congo, segundo autoridades

16/11/2025

Portugal se classifica para a Copa do Mundo com goleada de 9 a 1 sobre a Armênia

16/11/2025

Netanyahu enfrenta reação da extrema direita após declaração apoiada pelos EUA sobre o Estado palestino

16/11/2025

Boeing busca estabilidade industrial antes de aumentar produção

16/11/2025

Turquia propôs liderança conjunta da COP31 para resolver impasse com a Austrália, dizem fontes

16/11/2025

Líder da quadrilha de tráfico de drogas Los Lobos do Equador é preso na Espanha

16/11/2025

Forças israelenses abrem fogo contra forças de paz da ONU no Líbano, sem registro de feridos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!