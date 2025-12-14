Ataque a tiros em evento do feriado judaico mata 12 pessoas em praia na Austrália





Por Kirsty Needham e Stella Qiu e Alasdair Pal

SYDNEY, 14 Dez (Reuters) - Pelo menos 12 pessoas morreram e quase 30 ficaram feridas quando homens armados abriram fogo em um evento comemorativo do feriado judaico na praia de Bondi, em Sydney, neste domingo, em um ataque que a polícia e as autoridades australianas descreveram como terrorista.

Um dos atiradores suspeitos foi morto e outro está em estado crítico, informou o comissário de polícia de New South Wales, Mal Lanyon, em uma coletiva de imprensa. Pelo menos 29 pessoas feridas, incluindo dois policiais, foram levadas para o hospital, acrescentou.

A polícia estava investigando se um terceiro atirador estava envolvido, e uma unidade antibombas trabalhava em diversos dispositivos explosivos improvisados suspeitos, disse Lanyon.

Mike Burgess, uma autoridade de alto escalão da inteligência australiana, disse que um dos suspeitos dos ataques era conhecido pelas autoridades, mas não era considerado uma ameaça imediata.

ISRAEL CRITICA AUSTRÁLIA

O ataque a tiros neste domingo foi o mais grave de uma série de ataques antissemitas contra sinagogas, edifícios e carros na Austrália desde o início da guerra de Israel em Gaza, em outubro de 2023.

Ataques a tiros são raros na Austrália, um dos países mais seguros do mundo. O ataque deste domingo foi o pior incidente desse tipo no país desde 1996, quando um atirador matou 35 pessoas em um ponto turístico no Estado da Tasmânia, no sul do país.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, convocou uma reunião do conselho de segurança nacional do país e condenou o ataque, afirmando que a maldade desencadeada era "incompreensível".

"Este é um ataque direcionado contra judeus australianos no primeiro dia de Hanukkah, que deveria ser um dia de alegria, uma celebração da fé", disse ele. "Neste momento sombrio para nossa nação, nossas polícias e agências de segurança estão trabalhando para identificar todos os envolvidos neste atentado."

Testemunhas disseram que o tiroteio na famosa praia, em uma noite quente de verão, durou cerca de 10 minutos, fazendo com que centenas de pessoas se dispersassem pela areia e pelas ruas e parques próximos. A polícia informou que cerca de 1.000 pessoas haviam participado apenas do evento de Hanukkah.

"Eu estava me preparando para ir para casa, arrumando minha mala, pegando meus chinelos, pronto para pegar o ônibus, quando comecei a ouvir os tiros", disse Marcos Carvalho, de 38 anos, morador de Bondi Junction.

"Entramos todos em pânico e começamos a correr também. Deixamos tudo para trás, chinelos, tudo. Simplesmente corremos pela colina", disse ele. "Devo ter ouvido, sei lá, talvez uns 40 ou 50 tiros."

O presidente israelense, Isaac Herzog, afirmou que judeus que haviam ido acender a primeira vela do feriado de Hanukkah na praia foram atacados por "terroristas vis".

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse estar consternado com o tiroteio e que o governo australiano precisa "cair em si" após inúmeros alertas.

"Estes são os resultados da onda antissemita nas ruas da Austrália nos últimos dois anos, com os apelos antissemitas e incitadores de 'Globalizar a Intifada' que se concretizaram hoje."

Uma das praias mais famosas do mundo, Bondi costuma estar lotada de moradores locais e turistas.

"Se fomos alvos deliberados dessa forma, é algo de uma magnitude que nenhum de nós jamais poderia ter imaginado. É uma coisa horrível", disse Alex Ryvchin, codiretor-executivo do Conselho Executivo da Comunidade Judaica Australiana, à Sky News, acrescentando que seu assessor de imprensa havia sido ferido no ataque.

DESARMANDO O ATIRADOR

Grace Mathew, moradora de Bondi, disse ter visto pessoas correndo e ouvido tiros.

"Inicialmente, você pensa: 'É um lindo dia na praia'", disse ela. "Você imagina que as pessoas estão apenas se divertindo. Então, mais pessoas passam correndo e dizem: 'Tem um atirador, está acontecendo um massacre e estão matando pessoas'."

Grupos muçulmanos condenaram o tiroteio.

"Esses atos de violência e crimes não têm lugar em nossa sociedade. Os responsáveis devem ser responsabilizados e punidos com todo o rigor da lei", declararam em comunicado o Conselho Nacional de Imãs da Austrália, o Conselho de Imãs de Nova Gales do Sul e a comunidade muçulmana australiana.

"Nossos corações, pensamentos e orações estão com as vítimas, suas famílias e todos aqueles que testemunharam ou foram afetados por este ataque profundamente traumático."

Vídeos que circularam no X pareciam mostrar pessoas na praia e em um parque próximo se dispersando ao som de vários tiros e sirenes da polícia. Um dos vídeos mostrava um homem vestindo uma camisa preta disparando uma arma grande antes de ser imobilizado por um homem de camiseta branca, que conseguiu tomar a arma dele. Outro homem foi visto disparando uma arma de uma passarela.

Outro vídeo mostrava dois homens sendo pressionados ao chão por policiais uniformizados em uma pequena passarela. Os policiais tentavam reanimar um dos homens. A Reuters confirmou os vídeos com imagens corroborativas verificadas, mostrando os mesmos homens.

O ataque ocorreu quase exatamente 11 anos depois de um atirador solitário ter feito 18 pessoas reféns no Lindt Cafe, em Sydney. Dois reféns e o atirador foram mortos após um impasse de 16 horas.

"Os australianos estão em profundo luto esta noite, com a violência odiosa atingindo o coração de uma comunidade australiana icônica, um lugar que todos conhecemos tão bem e amamos, Bondi", disse Sussan Ley, líder do Partido Liberal, da oposição australiana.

(Reportagem de Praveen Menon, Kirsty Needham, Stella Qiu, Cordelia Hsu; reportagem adicional de Scott Murdoch e Pete Mckenzie em Sydney, Sophie Royle em Londres e Steven Scheer em Jerusalém)